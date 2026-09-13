Διαμαντοπούλου: Δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες και επιχειρήσεις με χρέη – Οι βασικές προτεραιότητες στην οικονομία

Το σχέδιο για τα 3,5 εκατομμύρια πολίτες που χρωστάνε στο δημόσιο και τα 2,5 εκατομμύρια που διαπραγματεύονται με τα funds και η διαπραγμάτευση αυτή «γίνεται χωρίς όρους και χωρίς δικαιώματα». Προτεραιότητα η αποκέντρωση, η ενίσχυση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και στο αγροτικό ζήτημα καθώς «οι αγρότες θα περάσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα».

Στα δάνεια και στα χρέη «3,5 εκατομμύρια ανθρώπων που χρωστάνε στο δημόσιο και 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων που διαπραγματεύονται με τα funds και η διαπραγμάτευση αυτή γίνεται χωρίς όρους και χωρίς δικαιώματα» έδωσε έμφαση η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε δήλωσή της στο Insider, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η πρώην υπουργός και Ευρωπαία Επίτροπος περιέγραψε το σχέδιο για δεύτερη ευκαιρία στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Ανέλυσε και τις υπόλοιπες προτεραιότητές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στο πεδίο της οικονομίας με έμφαση στην αποκέντρωση με τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα, στην ενίσχυση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και στο αγροτικό ζήτημα επισημαίνοντας μάλιστα πως «οι αγρότες θα περάσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα». Επίσης αναφέρθηκε στις προτάσεις για τα μεγάλα ζητήματα του στεγαστικού, της υγείας και της παιδείας.

Όλη η δήλωση

Αναλυτικά, η κυρία Διαμαντοπούλου δηλώνει για την οικονομία πως «είμαστε 15 χρόνια μετά την κρίση και πρέπει να δούμε στην οικονομία τι έχει γίνει τόσο στο θέμα των δημόσιων οικονομικών, όσο και στο θέμα των ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν ότι δημοσιονομικά η Ελλάδα έβγαλε το κεφάλι της από το νερό, καθάρισε τους τραπεζικούς ισολογισμούς.

Ωστόσο, δεν καθάρισε τους οικογενειακούς ισολογισμούς. Η χώρα, 15 χρόνια μετά την κρίση, βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά στα δάνεια και στα χρέη 3,5 εκατομμύρια ανθρώπων που χρωστάνε στο δημόσιο και 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων που διαπραγματεύονται με τα funds και η διαπραγμάτευση αυτή γίνεται χωρίς όρους και χωρίς δικαιώματα.

Tο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θεωρεί ότι η επόμενη μέρα της οικονομίας θα πρέπει να έχει δώσει δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες - στους μικρούς και στους μεσαίους - αλλά και στους πολίτες, ώστε να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Με δεδομένα τα παραπάνω, οι προτεραιότητές μας στο πεδίο της οικονομίας αφορούν πρώτον την μεγάλη αλλαγή που απαιτείται στην αποσυγκέντρωση και στην αποκέντρωση της χώρας, δηλαδή να έχει η χώρα ισχυρούς δήμους και ισχυρές περιφέρειες. Έχουμε παρουσιάσει τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα για όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε να ξαναδυναμώσουμε την ελληνική περιφέρεια.

Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα στην οικονομία είναι η λειτουργία των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων με ανταγωνιστικούς όρους, δηλαδή παραγωγή και εξαγωγές. Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα που ξεκινά με τις 12 δόσεις για αυτούς που χρωστούν και φτάνει μέχρι τον Αναπτυξιακό Όμιλο που θα δίνει χρηματοδότηση μόνο στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις με αντίστοιχη συμβουλευτική υποστήριξη.

Η τρίτη μεγάλη προτεραιότητα είναι το αγροτικό ζήτημα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ίσως από τα πιο καυτά ζητήματα γιατί οι αγρότες θα περάσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Χρειαζόμαστε πλήρη αναδιάρθρωση στον τρόπο που δίνονται και που κατανέμονται οι επιδοτήσεις.

Τέλος, οι προτεραιότητες που συνδέονται με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες είναι:

- το στεγαστικό, στο οποίο έχουμε παρουσιάσει μία πλήρη πρόταση,

- το θέμα της υγείας στο οποίο χρειαζόμαστε αλλαγή του υγειονομικού χάρτη και πλήρη αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των νοσοκομείων στον ξανακάνουμε τη δημόσια υγεία ισχυρή και

- το θέμα της παιδείας, στο οποίο θέλουμε ισχυρό σχολείο, πανεπιστήμιο, αλλά και τεχνικά επαγγέλματα τα οποία είναι προτεραιότητα για την οικονομία και για την κοινωνία.

