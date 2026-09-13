Κοντογεώργης: Η αυτοδυναμία εξυπηρετεί καλύτερα τη δυνατότητα της χώρας να κάνει άλματα προόδου

Τη συνταγματική εντολή που θα λάβει ο πρωθυπουργός το βράδυ των εκλογών θα την μεταχειρισθεί. Πάντοτε υπεύθυνα πάντοτε με τη λογική να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, τονίζει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

Από την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, το βράδυ του Σαββάτου, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την οποία και άκουσε «με ενδιαφέρον», όπως είπε, ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Εξειδικεύοντας στη συνέχεια, παρέθεσε τρία βασικά συμπεράσματα:

Πρώτον, «ανέφερε πάρα πολλές πολιτικές, στην Υγεία, την Παιδεία, τα ειδικά χωροταξικά, τις οποίες ήδη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υλοποιεί. Αυτό το θεωρώ θετικό από τη άποψη ότι αναγνωρίζει ότι γίνεται μια δουλειά».

Δεύτερον, «καινούριες προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα, είχε αναφέρει προχθές ο πρωθυπουργός, όπως η τράπεζα αγροτικής γης και πώς ενισχύουμε τους τόπους. 'Αρα η συζήτηση που έγινε στη Διακομματική δεν πήγε εις μάτην».

Τρίτον, «εκεί τα… χαλάσαμε λίγο. Επανέφερε γνωστές οικονομικές προτάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανεδαφικές».

Στο επόμενο θέμα της συνέντευξης, τα ελληνοτουρκικά, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έστειλε το μήνυμα, «οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν να φοβούνται τίποτε. Απολύτως τίποτε. Και αυτό δεν το λέω προς εφησυχασμό, η χώρα μας έχει αυξήσει την αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της. Αυτό τής δίνει μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο».

Εξ άλλου, συνέχισε, «η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα σημείο όπου μπορεί να διασφαλίζει τα κυριαρχικά συμφέροντα της χώρας αλλά και να ασκεί σε σοβαρότητα και εγκράτεια τα κυριαρχικά δικαιώματα».

Ακολούθως, αφού αναγνώρισε ότι κατά το παρελθόν πράγματι η Τουρκία επεχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικές καταστάσεις στην Ελλάδα, διευκρίνισε ότι «δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σε αυτό το σημείο και ότι πρέπει να μας προβληματίζει. Μια ισχυρή κυβέρνηση, όπως μπορεί να είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση», επεσήμανε, «εξασφαλίζει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματά μας θα διασφαλίζονται με τον τρόπο που πρέπει».

Και προσέθεσε: «Εμείς δεν πάμε στις εκλογές με φόβο. Πάμε με μια ρεαλιστική ελπίδα. Δεν μπορείς να έχεις βιώσιμη ειρήνη αν δεν έχεις λύσει το ένα θέμα, που είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Μέχρι τότε όμως εμείς αξιοποιούμε τον χρόνο για να ισχυροποιούμε την πατρίδα μας».

Κατά συνέπεια, «ούτε φόβος ούτε φωνές για την εξωτερική πολιτική. Είμαστε υπεύθυνοι κι εγκρατείς. Δεν θα αποτελεί πεδίο λαϊκισμού η εξωτερική πολιτική. Όποτε έγινε αυτό στην πατρίδα μας, το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό».

Επιστρέφοντας στα πολιτικά, «στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, γιατί θεωρούμε ότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τη δυνατότητα της χώρας να κάνει άλματα προόδου. Τα άλλα κόμματα έχουν κλείσει τις πόρτες όχι μόνο σε σχέση με την κυβέρνηση αλλά και μεταξύ τους», σχολίασε ο Θ. Κοντογεώργης και επανέλαβε:

«Εμείς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα, τη συνταγματική εντολή που θα λάβει ο πρωθυπουργός το βράδυ των εκλογών θα την μεταχειρισθεί. Πάντοτε υπεύθυνα πάντοτε με τη λογική να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση».

Με την ταυτόχρονη διευκρίνιση ότι, όπως και «ο πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους, με όσα κόμματα βρίσκονται δεξιά και πολύ δεξιά στο πολιτικό φάσμα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας».

Αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κοντογεώργης αφού εξέφρασε τον σεβασμό του προς εκείνον, εκτίμησε ότι «όταν και αν προκύψει αυτό το κόμμα, πιστεύω ότι θα πλήξει περισσότερο τη δική του υστεροφημία. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα».

Ακόμη, «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός εδώ και πολλά χρόνια - και το υποτιμά αυτό η αντιπολίτευση - απευθύνεται σε μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία. 'Ανθρωποι μακριά από τις παλιές διαχωριστικές γραμμές στηρίζουν την κυβέρνηση, ακόμη και στις δημοσκοπήσεις είμαστε στο 30% - 31%. 'Ανθρωποι όλου του πολιτικού φάσματος, από το Κέντρο, πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, έχουν μια θετική αναμονή».

Και, αφού υπενθύμισε ότι «ο Αντώνης Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε στις τάξεις (του κόμματος) ανθρώπους που προέρχονταν από διαφορετικά πολιτικά μετερίζια», συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας: «Ποιο είναι το σωστό, δίκαιο και λογικό για τη χώρα; Αυτό κάνουμε, αυτό υπηρετούμε κι αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

'Αλλωστε, προσέθεσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, «η Νέα Δημοκρατία είχε πάντα διευρυμένους ορίζοντες στους ανθρώπους που φιλοξενούσε, (οι οποίοι) ενσωματώθηκαν και έκαναν έργο για τη χώρα και την κυβέρνηση. Αυτό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Με διαχωρισμούς και λογικές του παρελθόντος κανείς δεν πάει μπροστά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία είναι σε άλλη φάση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ παρατήρησε ότι «η εκλογική και κοινωνική βάση που είναι πέριξ, διαχρονικά, του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας κόσμος, ο οποίος έχει θετική αναμονή κι από την κυβέρνηση». Παρά ταύτα, συμπλήρωσε, η ηγεσία του υιοθέτησε τη γνωστή συνεδριακή απόφαση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Αλλά και επεσήμανε και μία αντίφαση, όπως είπε: «Όταν ο κ. Τσίπρας βγήκε και παρουσίασε το πρόγραμμά του, το ΠΑΣΟΚ είπε ότι το κλέβει (ο κ. Τσίπρας) κατά 80%. Η επόμενη παράγραφος της ανακοίνωσης (του ΠΑΣΟΚ) έλεγε πως είναι μνημείο λαϊκισμού και ανέξοδων υποσχέσεων. Σαν να λέει ότι "αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς, είναι στην ίδια λογική"».

Και, κλείνοντας ο Θ. Κοντογεώργης ανέφερε: «Δεν είμαστε οι τσιγκούνηδες ειδικά σε προεκλογική χρονιά, κάνουμε υπεύθυνα αυτό το οποίο μπορούμε για την πατρίδα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

