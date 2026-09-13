Χατζηδάκης: Η ΔΕΘ είναι μόνο η αρχή - Έχουμε σημαντικές μάχες μπροστά μας

Η κυβέρνηση δεν υποτιμά ούτε στο ελάχιστο το πρόβλημα της ακρίβειας, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, στο www.mononews.gr., και ξεκινώντας από το κυβερνητικό «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρει ότι «η ΔΕΘ είναι πάντα μια καλή αφορμή για να συγκρίνουν οι πολίτες πρόσωπα, πολιτικές και προγράμματα» -και σε αυτή τη σύγκριση «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ σταθερά υπερέχουν.

Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο σχέδιο, υπόσχεται τα λιγότερα και αυτά τα κάνει όλα πράξη. Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας έμπειρος και αποτελεσματικός Πρωθυπουργός, με βαθιά γνώση των θεμάτων. Από την άλλη, έχουμε μια αντιπολίτευση που πελαγοδρομεί στον λαϊκισμό και τα "λεφτόδεντρα" και πολιτικούς αρχηγούς που δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να αντιληφθούν τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα».

Παράλληλα εντοπίζει και έναν κίνδυνο, όπως αναφέρει: «Βασιζόμενοι στην συνολική αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαραβάλλει μία αξιόπιστη εναλλακτική, να κινηθούμε υπεροπτικά και να πιστέψουμε ότι μας αρκεί η ΔΕΘ… Η ΔΕΘ είναι μόνο η αρχή.

Έχουμε πολλή δουλειά και σημαντικές μάχες που πρέπει να δώσουμε με προβλήματα, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια, τους επόμενους μήνες. Γι' αυτό πρέπει να κινηθούμε με μετριοπάθεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα», υπογραμμίζει εν τέλει.

Στην κριτική ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε ουσιαστική στήριξη στους ελεύθερους επαγγελματίες, απαντά ότι «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή η κριτική. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελούνται, πρώτα απ' όλα, από τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος που ψηφίστηκε πέρυσι και θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν από τον Μάρτιο του 2027. Και, επιπλέον, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση 170 εκατ. ευρώ ετησίως, μέσω της αφαίρεσης των δύο προσαυξήσεων του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τη μισθοδοσία και τον κύκλο εργασιών».

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζει κάτι που είχε ξεκαθαρίσει ως υπουργός Οικονομικών όταν και εισηγήθηκε το νέο σύστημα το 2023: «Το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι μαχητό, δεν θα ήταν για πάντα. Η ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων και η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα μας επέτρεπαν, όσο θα προχωρούσε η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, να κάνουμε στοχευμένες αλλαγές».

Πάντως, προσθέτει, «η βασική φιλοσοφία, βεβαίως, παραμένει: Δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει επί σειρά ετών εισόδημα χαμηλότερο από έναν μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και να φορολογείται ελάχιστα. Είναι ζήτημα στοιχειώδους φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης».

Για το πρόβλημα της ακρίβειας, αφού διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση δεν το υποτιμά «ούτε στο ελάχιστο», παραθέτει τις κυβερνητικές δράσεις στο θέμα αυτό: εκτός από τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, η κυβέρνηση παίρνει έκτακτα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, κάνει ελέγχους και επιβάλλει πρόστιμα. Επίσης, από την 1η Σεπτεμβρίου, μειώθηκαν οι τιμές σε 1.500 κωδικούς προϊόντων στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών.

Σχετικά με τις τιμές των καυσίμων διαβεβαιώνει: «Θα παρακολουθούμε την κατάσταση μήνα με τον μήνα και θα παρεμβαίνουμε, εφόσον χρειάζεται, μέσα στις πραγματικές δυνατότητες του προϋπολογισμού. Αυτό ισχύει και για το πετρέλαιο θέρμανσης».

Αλλάζοντας θέμα, για τις υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο Κ. Χατζηδάκης αντιτείνει πως «δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει το ετήσιο κόστος μιας πλήρους 13ης σύνταξης περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί το κόστος του 13ου μισθού στο Δημόσιο και όλων των υπόλοιπων εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ».

Εξ άλλου, συνεχίζει, «οι ευρωπαϊκοί κανόνες προβλέπουν συγκεκριμένες οροφές δαπανών. Η υπέρβασή τους οδηγεί αυτόματα σε διαδικασία ευρωπαϊκής επιτήρησης. Με βάση αυτούς τους κανόνες και τις δυνατότητες της οικονομίας εξαντλούμε τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, με ένα πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, το οποίο κατανέμεται σε συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ενοικιαστές, πολίτες με αναπηρία και κατοίκους της περιφέρειας. Αν δίναμε όλο τον διαθέσιμο χώρο μόνο σε μία ή δύο κατηγορίες, θα ήταν άδικο για όλους τους υπόλοιπους», διαμηνύει.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι κεντρικός του στόχος είναι η ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επερχόμενες εκλογές, απαντά ως εξής: «Φανερώνει ότι δεν έχει κανένα σχέδιο για τη χώρα και αυτοπροσδιορίζεται αρνητικά. Η πτώση του Μητσοτάκη δεν είναι πολιτική πρόταση για τον τόπο, παρά ευσεβής πόθος για τον ίδιο. Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ είναι δέσμιος του εαυτού του και του παρελθόντος του, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Επέστρεψε με το ίδιο στιλ, τα ίδια δισεκατομμύρια και τα ίδια και χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με αυτά που είχε όταν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Το τελευταίο πράγμα που έχει ανάγκη η πατρίδα μας σήμερα είναι ο κ. Τσίπρας και οι μαγικές συνταγές του».

Σε ερώτηση για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, δηλώνει ότι τον σέβεται αλλά «πιστεύω ότι η δημιουργία κόμματος από την πλευρά του θα πλήξει περισσότερο την υστεροφημία του και λιγότερο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερο για τα οικονομικά τους, για το σχολείο των παιδιών τους, για τη δημόσια υγεία, για την ασφάλεια και για την προοπτική της χώρας. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν την κοινωνία και όχι τις προσωπικές σχέσεις ή τις διαφορές μεταξύ πολιτικών στελεχών. Γι' αυτό και όλες οι προσπάθειες διάσπασης της Νέας Δημοκρατίας του παρελθόντος, δεν ευδοκίμησαν πολιτικά καθώς δεν εξέφρασαν ευρύτερα κοινωνικά ρεύματα. Δεν φαίνεται ότι το εγχείρημα του κ. Σαμαρά, αν και εφόσον προχωρήσει, να είναι συνδεδεμένο με κάποια κοινωνική ανάγκη ή πολιτική πρόταση. Έχει κάποια στοιχεία προσωπικά, τα οποία δεν αφορούν τους πολίτες και την κοινωνία», καταλήγει.

Στο κεφάλαιο των εθνικών θεμάτων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει εμφατικά ότι «ο πατριωτισμός δεν μετριέται από την ένταση της φωνής ούτε από τις κορώνες στο εσωτερικό. Μετριέται από τα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση ασκεί μια υπεύθυνη και σοβαρή εξωτερική πολιτική, η οποία έχει συγκεκριμένο και ισχυρό αποτύπωμα».

Ξεδιπλώνοντας, σε επόμενο σημείο, τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος (σ.σ. ο Κ. Χατζηδάκης συντονίζει τη σχετική προσπάθεια) επισημαίνει: «Δεν θα ζητήσουμε από τους πολίτες ψήφο ευγνωμοσύνης για τα όσα κάναμε, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Δεν λέμε ότι δεν κάναμε λάθη ούτε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Λέμε, όμως, ότι η Ελλάδα του 2026 είναι πολύ πιο ισχυρή από την Ελλάδα του 2019.

Το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα θα κτίσει πάνω στα επιτεύγματα της τελευταίας επταετίας και θα επιδιώξει να ανεβάσει την Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά. Στο επίκεντρο θα βρίσκονται μια πιο παραγωγική οικονομία, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η σύνδεση των πανεπιστημίων με την έρευνα και τις επιχειρήσεις, η περαιτέρω αύξηση των μισθών, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού προβλήματος και η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους.

Παράλληλα, θέλουμε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές, με αξιολόγηση, λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη δικαιοσύνη και ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Και, ασφαλώς, μια Ελλάδα ισχυρή διεθνώς, ενεργειακά ασφαλή και θωρακισμένη απέναντι στις νέες απειλές.

Το δίλημμα των εκλογών θα είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Με άλλα λόγια, ασφαλής και θετική προοπτική με τη Νέα Δημοκρατία ή παράδοση στην ακυβερνησία και τις πολιτικές σαπουνόφουσκες της αντιπολίτευσης».

Για τα εκλογικά διλήμματα αλλά και τα μετεκλογικά σενάρια, τέλος, ο Κ. Χατζηδάκης αναφέρει: «Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει, λοιπόν, καθαρή εντολή για σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουν οι πολίτες και θα αντιμετωπιστούν θεσμικά, με βάση το Σύνταγμα και την εκλογική τους ετυμηγορία. Δεν προεξοφλούμε δεύτερες κάλπες ούτε ανοίγουμε από τώρα συζητήσεις για υποθετικά σενάρια. Δίνουμε τη μάχη για την αυτοδυναμία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

