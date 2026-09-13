Ακίνητα - Retail: Που φτάνουν ενοίκια και yields στις top εμπορικές «πιάτσες» - Νέες «αφίξεις» και φίρμες

Η λιανική αγορά στην Ελλάδα διατήρησε θετική εικόνα στο β΄ τρίμηνο του 2026. Ισχυρή ζήτηση για καταστήματα, ιδίως για καλές εμπορικές θέσεις, με τα prime μισθώματα στις βασικές «πιάτσες» να κινούνται υψηλότερα. Τα ενοίκια σε Ερμού, Κολωνάκι, Γλυφάδα, Κηφισιά, Τσιμισκή, Πειραιά. Ποια καταστήματα άνοιξαν μεγάλες αλυσίδες. Τι δείχνει ανάλυση της Cushman & Wakefield Proprius.

Η λιανική αγορά ακινήτων στην Ελλάδα διατήρησε θετική εικόνα στο β΄ τρίμηνο του 2026, με τη ζήτηση για καταστήματα να παραμένει ισχυρή, ιδίως για καλές εμπορικές θέσεις, με τα prime μισθώματα στις βασικές «πιάτσες» να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα, τις αποδόσεις να έχουν συμπιεστεί σε Ερμού, Τσιμισκή και Γλυφάδα σε σχέση με τα προ ετών επίπεδα, και τις διεθνείς αλυσίδες να συνεχίζουν την επέκτασή τους. Σε σχετική της ανάλυση για τον τομέα retail του real estate, η γνωστή εταιρεία Cushman & Wakefield Proprius συνδέει την πορεία της αγοράς με την ισχυρή τουριστική δραστηριότητα, την αύξηση της απασχόλησης και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της κατανάλωσης των νοικοκυριών.

Οι λιανικές πωλήσεις παρέμειναν σε θετικό έδαφος, ιδιαίτερα στη μόδα, τα καλλυντικά, την εστίαση και τα ποτά (Food & Beverage – F&B) και την αναψυχή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε ελαφρά σε σχέση με τις αρχές του έτους, χωρίς πάντως να έχει υποχωρήσει η πίεση από το κόστος ζωής. Σύμφωνα με την έκθεση, οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την αξία των αγορών τους και σταθμίζουν τις προαιρετικές δαπάνες έναντι του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το πρώτο 6μηνο του 2026, καταγράφεται στην Ερμού prime απόδοση 5,15% και μίσθωμα 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα. Στη Βουκουρεστίου η απόδοση είναι επίσης 5,15% και το μίσθωμα 310 ευρώ, ενώ στο Κολωνάκι 6,20% και 120 ευρώ. Στη Γλυφάδα καταγράφονται 6,00% και 165 ευρώ, στην Κηφισιά 6,40% και 120 ευρώ, στον Πειραιά 6,40% και 105 ευρώ, στην Τσιμισκή 5,90% και 165 ευρώ και στην Αγίου Νικολάου στην Πάτρα 6,50% και 90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα.

Η τουριστική δαπάνη παραμένει κρίσιμη για τους κύριους εμπορικούς προορισμούς, κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες νησιωτικές αγορές. Ταυτόχρονα ενισχύεται η ζήτηση για λιανική που βασίζεται στην εμπειρία (experiential retail), εμπορικά σήματα υψηλότερης κατηγορίας (premium brands), υπηρεσίες ευεξίας (wellness concepts) και πολυκαναλικές αγορές (omnichannel shopping experiences).

Η ζήτηση από μισθωτές (occupier demand) παρέμεινε ισχυρή σε όλη τη διάρκεια του β΄ τριμήνου, με διεθνείς και εγχώριες επιχειρήσεις λιανικής να αναζητούν νέες ευκαιρίες επέκτασης στην ελληνική αγορά. Η έκθεση καταγράφει τόσο νέες εισόδους όσο και διεύρυνση της παρουσίας υφιστάμενων αλυσίδων.

Οι επενδύσεις, οι επεκτάσεις από «φίρμες» και οι νέες «αφίξεις»

Η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο της λιανικής παρέμεινε ενεργή κατά το β΄ τρίμηνο και έφθασε τα 12 εκατ. ευρώ, καθοδηγούμενη από το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών για ακίνητα που παράγουν εισόδημα και για ισχυρές μορφές λιανικής. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε prime ακίνητα βασικών εμπορικών δρόμων, ακίνητα με βασικό μισθωτή αλυσίδα τροφίμων (grocery-anchored properties), εμπορικά πάρκα (retail parks) και μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Μεταξύ των κινήσεων που ξεχωρίζει είναι τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης των Cos και Arket, το κατάστημα-ναυαρχίδα (flagship store) της New Yorker στην οδό Σταδίου, η επέκταση της Mohito στη Θεσσαλονίκη και η παρουσία της Lululemon τόσο στο Μαρούσι όσο και στη Βουκουρεστίου. Αναφέρεται επίσης νέο κατάστημα μεγάλου μεγέθους (large-format store) της Poltronesofà στον Άλιμο, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας των Foot Locker, Burger King και Joe And The Juice. Στην ίδια εικόνα εντάσσονται νέες επενδύσεις από Pandora και JD Sports. Στον χώρο της άθλησης και της ευεξίας, η έκθεση αναφέρεται στο άνοιγμα του Barry’s Gym ως ένδειξη της μεγαλύτερης βαρύτητας που αποκτούν οι δραστηριότητες λιανικής οι οποίες συνδέονται με την εμπειρία και τον τρόπο ζωής.

Οι αποδόσεις (yields) και τα prime rents

Στους βασικούς εμπορικούς δρόμους, η χαμηλότερη prime απόδοση το 2026 καταγράφεται στην Ερμού, στο 5,15%. Στην Τσιμισκή βρίσκεται στο 5,90% και στη Γλυφάδα στο 6,00%. Σε άλλες περιοχές, τα prime yields φτάνουν στο 5,15% στη Βουκουρεστίου, στο 6,2% στο Κολωνάκι, στο 6,4% στην Κηφισιά, όπως και στον Πειραιά, στο 6,5% στην Πάτρα.

Η εικόνα αποτυπώνει τη σταδιακή συμπίεση των αποδόσεων σε σχέση με τα επίπεδα του 2018. Στην Ερμού η απόδοση ήταν 6,70% το 2018, 6,20% το 2019, 5,55% το 2020 και το 2021, 5,50% το 2022, 5,25% το 2023 και το 2024 και 5,15% το 2025 και το 2026. Στην Τσιμισκή διαμορφωνόταν σε 7,00% το 2018, 6,60% το 2019, 6,10% το 2020 και το 2021, 6,00% από το 2022 έως και το 2024 και 5,90% το 2025 και το 2026. Στη Γλυφάδα η αντίστοιχη πορεία είναι από 7,20% το 2018 σε 6,90% το 2019, 6,25% το 2020 και το 2021 και 6,00% από το 2022 έως και το 2026.

Ανοδική είναι παράλληλα η πορεία των prime μισθωμάτων. Στην Ερμού το μηνιαίο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν 280 ευρώ το 2019, υποχώρησε στα 260 ευρώ το 2020 και το 2021, επέστρεψε στα 280 ευρώ το 2022, αυξήθηκε στα 290 ευρώ το 2023 και το 2024, στα 310 ευρώ το 2025 και στα 315 ευρώ το 2026.

Στην Τσιμισκή το μίσθωμα ανά μήνα είναι στα 165 ευρώ/τ.μ. έναντι 140 ευρώ το 2019, στον Πειραιά 105 έναντι 80 ευρώ, στην Κηφισιά 120 έναντι 115 ευρώ και στη Γλυφάδα 165 έναντι 140 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα.

Η «εικόνα» της αγοράς

Στα εμπορικά κέντρα, το υφιστάμενο απόθεμα στην Αθήνα υπολογίζεται σε 282.750 τετραγωνικά μέτρα, με ακόμη 120.000 τετραγωνικά μέτρα σε ανάπτυξη (pipeline stock). Στη Θεσσαλονίκη το υφιστάμενο απόθεμα είναι 99.800 τετραγωνικά μέτρα, στη Λάρισα 26.700, στην Κόρινθο 15.000 και στις λοιπές περιοχές 70.100 τετραγωνικά μέτρα. Η έκθεση δίνει συνολικό υφιστάμενο απόθεμα 494.350 τετραγωνικών μέτρων και υπό ανάπτυξη απόθεμα 120.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η Λάρισα εμφανίζεται δύο φορές στον συγκεκριμένο πίνακα με 26.700 τετραγωνικά μέτρα. Ωστόσο, το συνολικό μέγεθος των 494.350 τετραγωνικών μέτρων που αναγράφει η έκθεση προκύπτει εφόσον η Λάρισα υπολογιστεί μία φορά.

Οι μισθώσεις – «κλειδί»

Στις βασικές νέες μισθώσεις του β΄ τριμήνου περιλαμβάνονται χώρος 134 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Σωτήρος στον Πειραιά, όπου ως μισθωτής αναφέρεται εταιρεία από τον τομέα εστίασης και ποτών (F&B), κατάστημα Foot Locker 465 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Μεταξά στη Γλυφάδα και δεύτερο κατάστημα Foot Locker 400 τετραγωνικών μέτρων στην Ερμού στον Βόλο.

Στη Σαντορίνη η Pandora μίσθωσε 72 τετραγωνικά μέτρα στην οδό Νομικού Γεωργίου Δημητρίου, ενώ η Lululemon καταγράφεται με νέα μίσθωση 118 τετραγωνικών μέτρων στο Attica Department Store στην Αθήνα. Στην Τσιμισκή της Θεσσαλονίκης η La Vie En Rose μίσθωσε 130 τετραγωνικά μέτρα και η Hunkemoller 160 τετραγωνικά μέτρα.

Στον Πειραιά η Accessorize εμφανίζεται με νέα μίσθωση 368 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Σωτήρος Διός. Στην Καλαμάτα η Plaisio Computers μίσθωσε 1.672 τετραγωνικά μέτρα στις οδούς Αρτέμιδος και Κιλκίς, ενώ στο Μαρούσι η Sinsay LPP Group καταγράφεται με νέα μίσθωση 1.142 τετραγωνικών μέτρων στη λεωφόρο Κηφισίας.