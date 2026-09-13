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Ηράκλειο: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο μοτοσικλετιστή

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Ηράκλειο: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 22χρονο μοτοσικλετιστή
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Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 22χρονος Γερμανός πολίτης με την επίσης 22χρονη αδελφή του, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μηχανής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 13-9-2026. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο Μάταλα-Μοίρες στο Ηράκλειο της Κρήτης λίγο πριν από τις 3.00 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 22χρονος Γερμανός πολίτης με την επίσης 22χρονη αδελφή του, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα, ωστόσο τα τραύματα του οδηγού ήταν τόσο σοβαρά ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κρήτη
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