Κίνα: Αυξήθηκαν οι επενδύσεις των γερμανικών εταιρειών

Αντίθετο το κλίμα προς τις επενδύσεις προς τις ΗΠΑ, τις οποίες οι γερμανικές επιχειρήσεις τις περιόρισαν σημαντικά.

Οι γερμανικές εταιρείες αύξησαν κατά ένα τρίτο τις επενδύσεις τους στην Κίνα το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα περιόρισαν σημαντικά τις επενδύσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μελέτη του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW) που είδε το Reuters την Κυριακή.

Οι γερμανικές επιχειρήσεις επένδυσαν 5,6 δισ. ευρώ (6,50 δισ. δολάρια) περισσότερα στην Κίνα σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, με βάση την ανάλυση στοιχείων της Bundesbank από το IW. Το ποσό ήταν αντίστοιχο με τον μέσο όρο των εξαμηνιαίων επενδύσεων κατά την περίοδο 2020-2025.

«Οι γερμανικές εταιρείες έχουν ελάχιστες επιλογές πέρα από το να συνεχίσουν να επενδύουν στην Κίνα», δήλωσε ο Γιούργκεν Μάτες του IW, χαρακτηρίζοντας τη χώρα τόσο σημαντική αγορά πωλήσεων όσο και ένα “γυμναστήριο”, όπου οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν τους «ανταγωνιστικούς τους μυς».

Ο Μάτες δήλωσε ότι οι κρατικές επιδοτήσεις και ένα υποτιμημένο γουάν καθιστούν τεχνητά φθηνή την παραγωγή στην Κίνα, ενθαρρύνοντας τις γερμανικές εταιρείες να επεκτείνουν εκεί την παραγωγική τους δραστηριότητα, ώστε να ανταγωνιστούν τους Κινέζους αντιπάλους τους παγκοσμίως.

«Για τη Γερμανία, αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή και οι θέσεις εργασίας μεταφέρονται στην Κίνα», δήλωσε ο Μάτες. «Η ΕΕ θα πρέπει να βάλει τέλος σε αυτό το άδικο παιχνίδι και να επιβάλει αντισταθμιστικούς δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές».

Οι επενδύσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν σχεδόν κατά δύο τρίτα, στα περίπου 4,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη μελέτη, εν μέσω εμπορικών εντάσεων και των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

