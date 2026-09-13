Κουφονικολάκου (ΕΛΑΣ): Ο κ. Μαρινάκης δεν είπε την προσωπική του θέση για περιορισμό του χρόνου παροχής του επιδόματος ανεργίας

Πρόκειται για «σχέδιο Μητσοτάκη», αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Για τρίτη μέρα μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για δραστικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, δηλαδή για την εξαθλίωση των ανέργων, ο κ. Μητσοτάκης σιωπά», υπογραμμίζει η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου σε δήλωσή της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως παραμένει στη θέση του και θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο κ. Μαρινάκης δεν είπε τη προσωπική του θέση», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «πουθενά στον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις για μείζονα ζητήματα».

«Πρόκειται για το σχέδιο Μητσοτάκη», τονίζει και καταλήγει:«Τα πράγματα είναι απλά. Είτε ο κ. Μητσοτάκης θα απομακρύνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε θα επιβεβαιώσει πως οι δηλώσεις Μαρινάκη για τους ανέργους είναι το δικό του σχέδιο για την επόμενη μέρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

