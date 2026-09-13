Σ. Αραβία: Αναγκαία για τον παγκόσμιο πετρελαϊκό εφοδιασμό η λειτουργία του πετρελαϊκού αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα

Υπάρχει κίνδυνος απώλειας άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού. Ο αγωγός είναι εκτός λειτουργίας καθώς έχει πληγεί από τους Χούθι.

Η Σαουδική Αραβία θα εξαντλήσει τα αποθέματα πετρελαίου που προορίζονται για εξαγωγή, εάν δεν επαναλειτουργήσει μέσα στις επόμενες ημέρες τον μεγάλο αγωγό πετρελαίου της προς την Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια έως και του 4% της παγκόσμιας προσφοράς, δήλωσαν Σαουδάραβες αγοραστές πετρελαίου και έμποροι.

Μια περαιτέρω μείωση των ροών πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία θα επιδεινώσει την παγκόσμια έλλειψη προσφοράς, η οποία έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές των καυσίμων σε επίπεδα-ρεκόρ, έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο και έχει εκτοξεύσει τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Από τότε που οι επιθέσεις με drones από τους Χούθι, ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να θέσει εκτός λειτουργίας την Παρασκευή τον τεράστιο αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης, το Ριάντ δεν έχει δώσει πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή για το πόσο καιρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας η συγκεκριμένη διαδρομή.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις. Μία από αυτές ανέφερε ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα μπορούσε να διαρκέσει έως και πέντε με έξι εβδομάδες, ενώ μια άλλη εκτίμησε ότι ο αγωγός θα μπορούσε να επισκευαστεί νωρίτερα και να επαναλάβει εν μέρει την άντληση πετρελαίου ενώ οι εργασίες επισκευής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας και το υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο.

Τους τελευταίους έξι μήνες, ο αγωγός, ο οποίος διασχίζει την έρημο και την Αραβική Χερσόνησο από την ανατολή προς τη δύση, έχει προστατεύσει τη Σαουδική Αραβία από το μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεων του πολεμικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος έχει παραλύσει τις εξαγωγές των γειτονικών της χωρών.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο έχει χρησιμοποιήσει τον αγωγό για να διοχετεύει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως - περίπου το 4% της παγκόσμιας προσφοράς - προς το λιμάνι της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, με τον αγωγό εκτός λειτουργίας, η Γιανμπού διαθέτει πλέον αποθέματα που επαρκούν για να διατηρήσει τις εξαγωγές μόνο για πέντε έως επτά ημέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου που γνωρίζουν τις σαουδαραβικές εξαγωγές.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει επίσης αποθέματα για να τροφοδοτήσει τους πελάτες της για αρκετές ημέρες από τα αιγυπτιακά λιμάνια Άιν Σούχνα στην Ερυθρά Θάλασσα και Σίντι Κερίρ στη Μεσόγειο, ανέφερε τέταρτη πηγή.

Η αποθηκευτική ικανότητα της Γιανμπού ανέρχεται σε περίπου 35 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, ενώ η Άιν Σούχνα και το Σίντι Κερίρ μπορούν να αποθηκεύσουν 18 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια βαρέλια αντίστοιχα.

Τα αποθέματα δεν βρίσκονται στα ανώτατα επίπεδά τους και τελικά θα εξαντληθούν εάν ο αγωγός Ανατολής-Δύσης δεν επαναλειτουργήσει, ανέφεραν οι τέσσερις πηγές.

Η προσφορά πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας είχε ήδη υποχωρήσει τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από τριών δεκαετιών, λόγω των μειωμένων ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί φέτος κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή περίπου 6%, ανέφερε ο IEA, ο οποίος συντονίζει τις ενεργειακές πολιτικές των δυτικών χωρών.

Εκτός από την επίθεση στον αγωγό, μαχητές των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι έχουν απειλήσει τις σαουδαραβικές μεταφορές πετρελαίου, κατέλαβαν την Παρασκευή ένα νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Μέση Ανατολή προμήθευε περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως πριν από τον πόλεμο. Οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν επιβραδυνθεί σε μόλις 6 έως 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον OPEC την περασμένη εβδομάδα ότι η παραγωγή πετρελαίου της είχε μειωθεί στα μόλις 6,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, από 10,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου.

