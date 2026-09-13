Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα διυλιστήριο στην περιοχή του Κρασνοντάρ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα διυλιστήριο στην περιοχή του Κρασνοντάρ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στον αντίποδα, επιδρομή με ρωσικά drone έπληξε στη διάρκεια της νύχτας μία συνοριακή διάβαση στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του νότιου Κρασνοντάρ στη Ρωσία.

“Η επιχείρηση έπληξε μία σημαντική μονάδα διύλισης πετρελαίου, αλλά και αποθηκευτικούς χώρους. Η αναφερόμενη μονάδα υποστηρίζει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας”, ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στο μεταξύ, μία επιδρομή με ρωσικά drone έπληξε στη διάρκεια της νύχτας μία συνοριακή διάβαση στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

“Οι ρωσικές βαρβαρικές επιδρομές στο συνοριακό πέρασμα Γιαχοντίν στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας δεν είναι απλά μία συνέχεια των επιθέσεων της Ρωσίας στα κρατικά σύνορά μας”, ανέφερε ο Σιμπίχα στο Χ.

“Αυτή είναι η τρομοκρατία του Πούτιν “που χτυπάει” άμεσα τις πόρτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι βάρβαροι είναι στην πόρτα σας, αγαπητοί συνεργάτες”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Θεσσαλονίκη: Ανεβάζει ταχύτητα ο τουρισμός – Τα νέα δεδομένα και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

ΚΑΠ: Πλούσια εμιράτα, φτωχά χωράφια – Ο «κόφτης» των 100.000€

Δημόσιο: Οριζόντια αύξηση 80 ευρώ το μήνα και «δώρο» 500 ευρώ έως το Ιανουάριο του 2028

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider