Ρωσία: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα διυλιστήριο στην περιοχή του Κρασνοντάρ

Στον αντίποδα, επιδρομή με ρωσικά drone έπληξε στη διάρκεια της νύχτας μία συνοριακή διάβαση στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του νότιου Κρασνοντάρ στη Ρωσία.

“Η επιχείρηση έπληξε μία σημαντική μονάδα διύλισης πετρελαίου, αλλά και αποθηκευτικούς χώρους. Η αναφερόμενη μονάδα υποστηρίζει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας”, ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Στο μεταξύ, μία επιδρομή με ρωσικά drone έπληξε στη διάρκεια της νύχτας μία συνοριακή διάβαση στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

“Οι ρωσικές βαρβαρικές επιδρομές στο συνοριακό πέρασμα Γιαχοντίν στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας δεν είναι απλά μία συνέχεια των επιθέσεων της Ρωσίας στα κρατικά σύνορά μας”, ανέφερε ο Σιμπίχα στο Χ.

“Αυτή είναι η τρομοκρατία του Πούτιν “που χτυπάει” άμεσα τις πόρτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι βάρβαροι είναι στην πόρτα σας, αγαπητοί συνεργάτες”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ