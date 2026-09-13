Γερμανία: Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του CDU του Μερτς σε πανεθνική δημοσκόπηση

Η AfD κέρδισε μία ποσοστιαία μονάδα και έφθασε το 29% στη δημοσκόπηση της Insa, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και το βαυαρικό αδελφό της κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU)- παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αντιπολιτευόμενη AfD κέρδισε μία ποσοστιαία μονάδα και έφθασε το 29% στη δημοσκόπηση της Insa που παραγγέλθηκε από την ταμπλόιντ Bild, ενώ οι συντηρητικοί του Μερτς -η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και το βαυαρικό αδελφό της κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU)- παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%.

Οι αντιπολιτευόμενοι Πράσινοι κέρδισαν επίσης μία μονάδα και έφθασαν το 14%, υποσκελίζοντας τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), ήσσονες κυβερνητικούς εταίρους που παρέμειναν στο 13%. Το κόμμα «Η Αριστερά» παρέμεινε επίσης χωρίς αλλαγές στο 10%.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μία εβομάδα αφού η AfD κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ με ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων.

Άλλες δύο εκλογές σε κρατίδια πρόκειται να διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή, καθώς προσέρχονται στις κάλπες οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και στο βορειοανατολικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, μετά τις τοπικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο βόρειο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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