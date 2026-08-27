Κίνα: «Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην κυβερνοκατασκοπεία»

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στον τομέα της κυβερνοπειρατείας και της παρακολούθησης», αναφέρει.

Η Κίνα αντέκρουσε σήμερα τις κατηγορίες των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι είναι «η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στον τομέα της κυβερνοπειρατείας και της παρακολούθησης».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αντέδρασε στη χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο οι αμερικανικές αρχές κατέσχεσαν τα ονόματα χώρου (domain names) στο διαδίκτυο, που φέρονται να χρησιμοποιούσαν Κινέζοι πράκτορες για να αποκρύπτουν την προέλευση των κυβερνοεπιθέσεών τους.

Το Πεκίνο είναι αντίθετο στην τρέχουσα αμερικανική πρακτική, “να συκοφαντείται η Κίνα με πρόσχημα τις ανησυχίες που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν.

«Οι ΗΠΑ αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στον τομέα της κυβερνοπειρατείας και της παρακολούθησης», πρόσθεσε. «Η Κίνα ανησυχεί ιδιαίτερα για τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας», τόνισε.

«Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ιστορικό κυβερνοεπιθέσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών της Κίνας καθώς και προεγκατάστασης δυνατοτήτων με σκοπό την πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας καταστροφικών επιχειρήσεων», υποστήριξε ο Λιν.

Η κατάσχεση domain names που ανακοινώθηκε χθες αποτελεί “την πιο πρόσφατη σε μια σειρά τεχνικών επιχειρήσεων με στόχο τη διάλυση των δραστηριοτήτων κυβερνοπειρατείας που υποστηρίζονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επεσήμανε χθες ότι κατέσχεσε domain names τα οποία χρησιμοποιούσαν δύο πλατφόρμες κυβερνοπειρατείας, η Qscan και η QTRouter, οι οποίες αποπειράθηκαν να επιτεθούν ή επιτέθηκαν σε αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες και υπουργεία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταξύ των στόχων ήταν το υπουργείο Ενέργειας και Υγείας των ΗΠΑ, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και άλλες τέσσερις μη κατονομαζόμενες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στο αμερικανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, απαγορεύοντας την αγορά και την εγκατάσταση εξοπλισμού που προέρχεται από χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ, έχοντας σαφώς στόχο την Κίνα χωρίς όμως να την κατονομάσει.

«Στόχος είναι να προστατευθεί το αμερικανικό ηλεκτρικό δίκτυο και τα συστήματα», επεσήμανε ο Λευκός Οίκος.

Απαντώντας, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε σήμερα την αντίθεση της χώρας του στην εργαλειοποίηση της εθνικής ασφάλειας.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Ερωτηθείς για το θέμα αυτό, ο Λιν σχολίασε ότι οι δύο χώρες παραμένουν σε επικοινωνία σχετικά με τις επαφές μεταξύ προέδρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ