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Πυρκαγιά στο Πλουτοχώρι της Ηλείας - Ήχησε το 112

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Πυρκαγιά στο Πλουτοχώρι της Ηλείας - Ήχησε το 112
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Eστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Πλουτοχώρι της Ηλείας. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, με το οποίο καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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Πυρκαγιά
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