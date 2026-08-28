10 ξενοδοχεία στην Ιταλία για παραμυθένια διαμονή

Από αναγεννησιακά παλάτια στη Φλωρεντία και βενετσιάνικα αρχοντικά μέχρι ρομαντικές βίλες με θέα στη λίμνη Κόμο, αυτά τα ξενοδοχεία στην Ιταλία μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι.

Η Ιταλία μαγεύει με την αρχιτεκτονική της κληρονομιά, αλλά και με την ιστορία της. Εδώ η παράδοση συναντά τη σύγχρονη φιλοξενία, με τα παλάτια και τις αριστοκρατικές βίλες να έχουν μεταμορφωθεί σε καταλύματα που ξεχωρίζουν για την αισθητική τους. Από τη μαγευτική Βενετία και τη λίμνη Κόμο μέχρι τη Ρώμη και τη Σικελία, υπάρχουν τα περίφημα palazzos που σήμερα προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια πολυτελή διαμονή.

Το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό ύφος, που συνήθως παραπέμπει στην Αναγέννηση ή τον Ρομανικό ρυθμό, χρονολογείται από τις αρχές του 16ου αιώνα, όταν έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στις οικογένειες ευγενών που είχαν αποκτήσει πλούτο χάρη στην ανάπτυξη του εμπορίου και των τραπεζών. Παρακάτω θα ταξιδέψετε μέσα από τις εικόνες των πολυτελών ξενοδοχείων, όπως παρουσιάστηκαν και στο Conde Nast Traveller.

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