Νεπάλ: Έφτασαν τους 579 οι νεκροί - 1.924 οι αγνοούμενοι

Η ΕΕ θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τελευταία ενημέρωση 18:09

Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης στο Νεπάλ, ενώ 1.924 είναι οι αγνοούμενοι, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων. Ανάμεσα στους αγνοούμενους εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων στο έδαφός τους στο Θιβέτ, αυξάνοντας στο εξής τον συνολικό προσωρινό απολογισμό από την καταστροφή αυτή σε τουλάχιστον 584 νεκρούς. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει .

Οι χιλιάδες διασώστες που μετέχουν στις επιχειρήσεις και από τις δυο πλευρές των συνόρων έχει περισυλλέξει ήδη 584 σορούς - 579 στο Νεπάλ, πέντε στην Κίνα - από το τσουνάμι λάσπης που κάλυψε αυτή την περιοχή των Ιμαλαϊων στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς. Η ΕΕ θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια δύο εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τα χρήματα αυτά θα προσφέρουν μια «ζωτικής σημασίας βοήθεια στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο» υπογράμμισε. Συνολικά 21 πυροσβέστες, συνοδευόμενοι από έναν εκπαιδευμένο σκύλο, έφτασαν το απόγευμα στην περιοχή του συνοριακού περάσματος του Γκιρόνγκ, κοντά στο Νεπάλ, και είναι «οι πρώτες επαγγελματικές ομάδες που φτάνουν σε αυτό το νευραλγικής σημασίας σημείο για τις επιχειρήσεις διάσωσης», επεσήμανε το κινεζικό πρακτορείο.

93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί

Στο μεταξύ στο Νεπάλ το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι διασώθηκαν 117 τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία και τις ΗΠΑ. Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν πληγεί από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ανακοίνωσε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός, με αξιωματούχους διεθνών οργανισμών να εκφράζουν ανησυχίες για νέες πλημμύρες.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί και έχουν μεγάλη ανάγκη» για βοήθεια, δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC). «Δεν διαθέτουμε λεπτομέρειες, δυστυχώς, διότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη εκτιμήσεις σε βάθος», πρόσθεσε μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από το Κατμαντού.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από τις ομάδες που βρίσκονται επιτόπου. «Ο απολογισμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται και ανησυχούμε ότι θα εντοπιστούν και άλλα θύματα», τόνισε ο Φίσερ. «Φυσικά ανησυχούμε για το ενδεχόμενο δευτερευουσών πλημμυρών», σημείωσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με την IFRC, χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί, ενώ δεκάδες δρόμοι, γέφυρες και άλλες ζωτικής σημασίας υποδομές έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Ο Φίσερ επεσήμανε ότι φορτηγά της IFCR με είδη πρώτης ανάγκης έχουν αποκλειστεί αφού υπερχείλισε μία λίμνη η οποία είχε σχηματιστεί μετά την κατολίσθηση.

«Άμεση προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις βασικές ανάγκες», πρόσθεσε ο Φίσερ, εξηγώντας ότι η IFCR απηύθυνε χθες, Πέμπτη, έκκληση για τη συγκέντρωση 26,6 εκατ. ευρώ για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ. Ο Καμάλ Κισόρε επικεφαλής του γραφείου για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών στον ΟΗΕ, προειδοποίησε για περαιτέρω «αλυσιδωτούς κινδύνους που ενδέχεται να εκδηλωθούν».

«Κατά μία έννοια η καταστροφή δεν έχει τελειώσει ακόμη εντελώς. Εξακολουθεί να εκτυλίσσεται με κάποιους τρόπους», επεσήμανε. Στην ίδια ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Ταρίκ Γιασάρεβιτς δήλωσε ότι έξι υγειονομικές δομές έχουν υποστεί ζημιές από την κατολίσθηση και οκτώ υγειονομικοί είναι μεταξύ των αγνοουμένων. «Έπειτα από μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας, ο εκτοπισμός, ο συνωστισμός και τα προβλήματα στην ύδρευση, την αποχέτευση και τις υπηρεσίες υγείας μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών, όπως η διάρροια και αναπνευστικές παθήσεις», πρόσθεσε.