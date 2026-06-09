«Βγήκε» ο νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες στους δρόμους κατά παραβάσεων μετά το «ναυάγιο» λόγω προσφυγών

Μετά τη ματαίωση της προηγούμενης διαδικασίας λόγω υποβολής προδικαστικών προσφυγών από ενδιαφερόμενους ομίλους, προκηρύχθηκε ο νέος διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Συστήματος Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.». Χωρίς προαίρεση η σύμβαση. Ποιο είναι το project και η σημασία του.

Λίγες ημέρες μετά το οριστικό «ναυάγιο» του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, λόγω υποβολής προδικαστικών προσφυγών, η διαδικασία επισήμως… ξεκινάει από την αρχή. Χτες, δημοσιεύθηκε η περίληψη διακήρυξης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διαγωνισμού για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Συστήματος Καταγραφής Παραβάσεων Κ.Ο.Κ.» από πλευράς του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών για την καταγραφή βασικών τροχαίων παραβάσεων, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων και η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Η σύμβαση είναι αξίας 35.528.875 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 44.055.805 ευρώ και έχει διάρκεια έξι (6) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Να σημειωθεί ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός που ματαιώθηκε προέβλεπε προαίρεση ανάλογης αξίας με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο, ωστόσο, στη νέα διακήρυξη δεν καταγράφεται πρόβλεψη για προαίρεση.

Επιπρόσθετα, επειδή πρόκειται για έργο αναφοράς/αυτοχρηματοδοτούμενο, δεν προκαλείται πραγματική επιβάρυνση του ΑΠΔΕ και θα καλύπτεται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 5209/2025 (Α΄ 100) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις» και το απορρέον από αυτές κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 27η Ιουλίου 2026.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Συστήματος Καταγραφής Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ, το οποίο θα διαλειτουργεί και θα παρέχει τα απαραίτητα προς επεξεργασία δεδομένα στο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας – Ελληνικής Αστυνομίας».

Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση χιλίων (1.000) σταθερών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., για τον έλεγχο παραβάσεων του ερυθρού σηματοδότη, της κατάληψης λωρίδας διέλευσης λεωφορείων και της υπέρβασης ορίου ταχύτητας, χρήσης κινητού τηλεφώνου και μη χρήσης ζώνης/κράνους για την υποστήριξη της καταγραφής σημάτων κυκλοφορίας και της μετάδοσης δεδομένων παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ασφαλείς διασυνδέσεις των παραπάνω συστημάτων καμερών, μέσω δικτύου παρόχου κινητής τηλεφωνίας, με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του παραπάνω εξοπλισμού.

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στα συστήματα καταγραφής για τη χρήση του Συστήματος από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χρήση και διαχείριση του ολοκληρωμένου Συστήματος και των επιμέρους στοιχείων του.

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας σε καθεστώς εγγυημένου επιπέδου (SLA), άρσης βλαβών για πέντε (5) έτη, από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος.

Υπηρεσίες καλής λειτουργίας για πέντε (5) έτη όλου συστήματος (hardware και software), από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος.

Ως γνωστόν, προηγήθηκε σχετικός διαγωνισμός που όμως ματαιώθηκε έπειτα από σειρά προδικαστικών προσφυγών που είχαν κατατεθεί από εταιρείες και κοινοπραξίες που είχαν επιδείξει ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα, της κοινοπραξίας Neurosoft – Ots και των εταιρειών Aktor και Maycon.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι εταιρείες, οι όροι της διακήρυξης περιλάμβαναν ιδιαίτερα εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις, αλλά και ασάφειες ή αντιφάσεις που, κατά την εκτίμησή τους, περιόριζαν τον ανταγωνισμό και δυσχέραιναν τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Όπως αναφέρεται και στη νέα διακήρυξη, η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, δεδομένου ότι η ανάθεση της σύμβασης για το ζητούμενο αντικείμενο υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων / μερών δεν είναι δυνατή, διότι θα πρέπει να γίνονται παράλληλα αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ενιαία ομάδα έργου του αναδόχου.

Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών / υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η ανάθεση της σύμβασης για τα ζητούμενα είδη / υπηρεσίες υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων / μερών δεν είναι δυνατή, διότι θα πρέπει να γίνονται παράλληλα αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ενιαία ομάδα έργου του αναδόχου. Ως εκ τούτου, οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών.