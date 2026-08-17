Θεαγένειο: «Ξεμπλοκάρει» το ιατρικό ΣΔΙΤ των 435 εκατ. - «Προσκλητήριο» σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR - Metlen, ΑΒΑΞ

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης και αναστολής που είχε υποβάλει η ΕΚΤΕΡ. Συνεχίζεται, εκτός νέου απροόπτου ο διαγωνισμός με το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Ποιοι είναι οι «μνηστήρες». Ποιο είναι το σημαντικό έργο για τη Β. Ελλάδα

«Ξεμπλοκάρει», εξ όσων προκύπτει, και εφόσον δεν έχουμε νέες ανατροπές, ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ (στα 435 εκατ. με ΦΠΑ). Η διαδικασία, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr, είχε μεταφερθεί στις αίθουσες στο ΣτΕ μετά την σχετική ανάληψη νομικής ενέργειας από την ΕΚΤΕΡ, που αρχικά είχε προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), θεωρώντας ότι αδίκως είχε αποκλειστεί από τη συνέχεια του διαγωνισμού βάσει απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Να σημειωθεί ότι προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ είχε καταθέσει και ο όμιλος ΑΒΑΞ με ανάλογη κατάληξη (απορρίφθηκε, όπως και της ΕΚΤΕΡ).

Κατά απόφασης του 3ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), που απέρριψε την προσφυγή της «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», ασκήθηκε από την εν λόγω κατασκευαστική εταιρεία αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ. Η αίτηση ακύρωσης και αναστολής συζητήθηκε στις 9.7.2026 ενώπιον του Α’ Θερινού Τμήματος και στις 13 Ιουλίου 2026 εξεδόθη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης της «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.».

Κατά συνέπεια, αν δεν έχουμε άλλες κινήσεις, ο διαγωνισμός προχωρά στο επόμενο στάδιο, αυτό του ανταγωνιστικού διαλόγου, με τη συμμετοχή των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR - METLEN, ΑΒΑΞ που ήταν και τα σχήματα που συνέχιζαν στη διαδικασία μέχρι να ξεκινήσουν οι δικαστικές ενέργειες. Μάλιστα, οι παραπάνω όμιλοι και κοινοπραξία έλαβαν και σχετική πρόσκληση για συμμετοχή στην εν λόγω φάση του διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή του έργου που είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο».

Όπως έχουμε αναφέρει, εφόσον η διαδικασία φτάσει μέχρι τέλους και το project δεν έχει την τύχη άλλων κτηριακών ΣΔΙΤ που στην πορεία «εκτροχιάστηκαν», θα πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δομή υγείας στην χώρα που θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης θα ανέρχεται σε 30 έτη (τα 5 η κατασκευή) από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η εκτιμώμενη αξία της εκτιμάται σε 350,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Ποιο είναι το έργο - Ποιος είναι ο σκοπός του

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από:

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 10 κλινών

Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών

Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες

Μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου

Τμήμα εξωτερικών ιατρείων και περιορισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Εργαστηριακό-Διαγνωστικό Τομέα σε «in vitro» και «in vivo» υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικό, πυρηνική ιατρική, ενδοσκοπήσεις και «in vitro» εργαστήρια με μοριακό τομέα

Ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπειών ραδιοϊσοτόπων

Χώροι πλυντηρίων για τον καθαρισμό των ιματισμών, μαγειρείο και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση του νέου αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Η υλοποίηση του νέου έργου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο:

α) θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας,

β) θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των περιστατικών υγείας των ασθενών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας,

γ) θα προσφέρει βέλτιστες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό του νοσοκομείου (ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό) δίνοντάς του τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών,

δ) θα επιλύσει προβλήματα που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νοσοκομείο «Θεαγένειο», όπως ανεπάρκεια επιφάνειας χώρων για τις τρέχουσες ανάγκες του νοσοκομείου καθώς και έλλειψη χώρων στάθμευσης.