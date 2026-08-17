Η πληθυσμιακή εικόνα της Ευρώπης: Σε ποια χώρα ζουν οι περισσότερες γυναίκες, ποια είναι η πιο γερασμένη και η πιο νεανική

Η πληθυσμιακή εικόνα της Ευρώπης αποτυπώνει τις έντονες δημογραφικές αλλαγές που συντελούνται την τελευταία εικοσαετία.

Η πληθυσμιακή εικόνα της Ευρώπης αποτυπώνει τις έντονες δημογραφικές αλλαγές που συντελούνται την τελευταία εικοσαετία, και αποκαλύπτουν τις διαφορετικές «ταχύτητες» που αναπτύσσονται οι χώρες της Γηραιάς ηπείρου.

Σύμφωνα με τις έρευνες της Eurostat, oι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών στον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ, ενώ η Ιρλανδία ξεχωρίζει για το υψηλότερο ποσοστό παιδιών και νέων, γεγονός που την καθιστά μία από τις νεότερες πληθυσμιακά χώρες της Ευρώπης.

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Στον αντίποδα, η Ιταλία καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων, με τους κατοίκους ηλικίας 80 ετών και άνω να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 8% του πληθυσμού.

Πιο συγκεκριμένα, το 2025 ζούσαν στην ΕΕ 230 εκατομμύρια γυναίκες και 221 εκατομμύρια άνδρες. Τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν σε αναλογία 104,2 γυναικών ανά 100 άνδρες, γεγονός που σημαίνει ότι οι Ευρωπαίες υπερτερούν κατά 4,2% των Ευρωπαίων.

Περισσότερες γυναίκες από άνδρες ζουν σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τη Μάλτα, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο. Η υψηλότερη αναλογία καταγράφηκε στη Λετονία, όπου υπήρχαν 15,6% περισσότερες γυναίκες από άνδρες. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 103,6 Ελληνίδες για κάθε 100 Έλληνες.

Νέοι - ηλικιωμένοι

Στην ΕΕ ζουν 65 εκατομμύρια παιδιά και νεαροί έφηβοι (κάτω των 15 ετών), οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 14% του συνολικού πληθυσμού της. Το ποσοστό αυτό διαφέρει μεταξύ των χωρών, καθώς στην Ιρλανδία καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό, (19%), ενώ στην Ιταλία το χαμηλότερο (12%).

Κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών από το 2005 έως το 2025, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού αυτής της ηλικιακής ομάδας, με εξαίρεση την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σλοβενία, όπου καταγράφηκαν αυξήσεις μικρότερες από 1 ποσοστιαία μονάδα.

Παράλληλα, οι νέοι κάτω των 19 ετών αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού της Ευρώπης. Το υψηλότερο ποσοστό και αυτής της ηλικιακής ομάδας καταγράφεται στην Ιρλανδία (25%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Σουηδία (23% η καθεμία). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Μάλτα (16%).

Στον αντίποδα, οι 80ρηδες αντιπροσωπεύουν το 6% του πληθυσμού της ΕΕ, με την Ιταλία να εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά (σχεδόν 8%), και ακολουθεί η Γερμανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία (με 7% η καθεμία).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον πληθυσμό των ηλικιωμένων καταγράφονται στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και την Κροατία. Την 1η Ιανουαρίου 2025, υπήρχαν 99 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία αντιπροσώπευαν το 22% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.