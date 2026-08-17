Φωτιά στη Σαλαμίνα: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις - Τι εξετάζουν οι αρχές

Στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια.

Τελευταία ενημέρωση 10:18

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια.

Η μεγάλη πυρκαγιά είχε τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του στην οδό Ανδρομάχης, στην περιοχή των Περιστερίων.

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και εγκαυμάτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, από τα οποία τα τρία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Δύο γυναίκες παραμένουν υπό νοσηλεία στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, καθώς φέρουν εγκαύματα.

593 απεγκλωβισμοί

Συνολικά 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διά θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Παράλληλα, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει τεθεί σε επιφυλακή, διαθέτοντας αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βάρος των ερευνών πέφτει στην προανάκριση που διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην περιοχή του Πειραιά.

Στα Σελίνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ωστόσο για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη και τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Οι έρευνες επικεντρώνονται και στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρό το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρόκειται για περιοχή με μεικτό χαρακτήρα, όπου κατοικίες βρίσκονται ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, γεγονός που ευνοεί την ταχεία μετάδοση της φωτιάς.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών υπαλλήλων βρίσκεται και η πληροφορία ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε σε οικόπεδο με μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων και χωρίς τον απαιτούμενο καθαρισμό. Για το συγκεκριμένο στοιχείο υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίες αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που έχουν γνώση της έρευνας, φέρεται να ακούστηκαν φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν εγκαίρως το σημείο ώστε να αποτρέψουν την τραγωδία.

Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν συνιστούν μέχρι στιγμής τελικό πόρισμα για τις συνθήκες του θανάτου των δύο ανθρώπων.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την έναρξη της φωτιάς, χωρίς να αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο εμπρησμού, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σε μια ημέρα κατά την οποία το νησί βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο πυρομετεωρολογικού κινδύνου και επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.

Το στοιχείο αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα και στις δημοτικές Αρχές, ωστόσο η διερεύνηση του εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών ανήκει στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές.

Εφόσον από την προανάκριση προκύψουν στοιχεία που παραπέμπουν σε ενέργεια από πρόθεση, αυτά θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη Σαλαμίνα σήμερα ο Κατσαφάδος

Στη Σαλαμίνα θα μεταβεί σήμερα το μεσημέρι ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί.

‘Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, (ΓΔΑΕΦΚ), για την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με το Δήμο Σαλαμίνας.

Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, το ταχύτερο δυνατό.

Όσον αφορά στις καταστροφές από την μεγάλη πυρκαγιά στην Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη από σήμερα κλιμάκιο της ΓΔΑΕΦΚ στη Θεσσαλονίκη και αύριο θα μεταβεί στην Κασσάνδρα, όπου θα ξεκινήσει τις αυτοψίες στα καμένα.

Την Τετάρτη θα μεταβεί και ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, μαζί με τον κ. Καμπούρη, οι οποίοι στις 12 το μεσημέρι θα έχουν σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους φορείς στο δημαρχείο Κασσανδρίας, για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των καταστροφών και των αποζημιώσεων στους πληγέντες.