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ΗΠΑ: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε πλημμύρες και καταιγίδες στην Ιντιάνα

Newsroom
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ΗΠΑ: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε πλημμύρες και καταιγίδες στην Ιντιάνα
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Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν σε τομείς που πλημμύρισαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή εξαιτίας των πλημμυρών και των καταιγίδων που έπληξαν αυτή την εβδομάδα την αμερικανική πολιτεία Ιντιάνα, ενημέρωσε τον Τύπο ο κυβερνήτης της Μάικ Μπράουν.

Δεκάδες άλλοι κάτοικοι διασώθηκαν σε τομείς που πλημμύρισαν, ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Indianapolis Star.

Σφοδρές καταιγίδες άρχισαν να πλήττουν την Ιντιάνα την 11η Αυγούστου, ανέφερε ο κ. Μπράουν σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «ιστορικές πλημμύρες, κυκλωνική δραστηριότητα και derecho», χρησιμοποιώντας όρο που σημαίνει εκτενή ανεμοθύελλα μεγάλης διάρκειας.

Διαβεβαίωσε πως υπάρχουν επαρκείς πόροι και «αποθεματικά κεφάλαια» για τις «δύσκολες ημέρες» που αντιμετωπίζει η πολιτεία του, ωστόσο ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια και τόνισε μέσω X πως ζήτησε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο κ. Τραμπ ενέκρινε το αίτημα, ανέφερε μερικές αργότερα αργότερα χθες η Indianapolis Star.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πλημμύρες
ΗΠΑ
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