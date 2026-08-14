Wall Street: Πτωτικές κινήσεις στο ταμπλό μετά το ρεκόρ

Πτωτικές διακυμάνσεις καταγράφονται στην συνεδρίαση του αμερικανικού χρηματιστηρίου την Παρασκευή, μετά από την χθεσινή συνεδρίαση όπου σημειώθηκε ρεκόρ.

Τελευταία ενημέρωση: 18:48

Πτωτικές κινήσεις καταγράφονται στην συνεδρίαση του αμερικανικού χρηματιστηρίου την Παρασκευή, μετά από την χθεσινή συνεδρίαση όπου σημειώθηκε ρεκόρ, με δύο από τους τρεις κύριους δείκτες αναφοράς να βρίσκονται σε τροχιά για την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό τους.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,19% στις 53.735 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει πτώση 0,24% στις 7.780 μονάδες, μετά το χθεσινό ενδοσυνεδριακό ρεκόρ όπου έπιασε για πρώτη φορα το φράγμα των 7.800 μονάδων, φτάνοντας για την ακρίβεια τις 7,816.70. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,51% στις 26.664 μονάδες, μετά την ισχυρή άνοδο της Πέμπτης, από την ώθηση που πήρε από τις μετοχές των Big Tech, με τον κλάδο να ανεβαίνει κατά 1%.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite οδεύουν προς την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο, έχοντας σημειώσει κέρδη 0,6%. Αντίθετα, ο Dow Jones, έχει υποχωρήσει κατά 0,6% σε εβδομαδιαία βάση.

«Η αγορά είναι κατάλληλα 'bullish' αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Anastasia Amoroso, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Partners Group, σε συνέντευξή της στο CNBC, σημειώνοντας την ισχύ των εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ.

Με περισσότερο από το 90% των εταιρειών του S&P 500 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, η αύξηση των κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κινείται γύρω στο 50%, σύμφωνα με την FactSet.

Στο πεδίο των μάκρο, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Ιούλιο, για πρώτη φορά εδώ και 14 μήνες, καθώς οι αμερικανοί μείωσαν τις αγορές αυτοκίνητων αλλά και τις δαπάνες τους στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,6% τον περασμένο μήνα, η μεγαλύτερη πτώση από τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι λιανικές πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 0,1%. Εξαιρώντας τα αυτοκίνητα και τη βενζίνη, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,2%.

Επίσης, υποχώρησε το καταναλωτικό κλίμα τον Αύγουστο, εν μέσω του πολέμου, των υψηλότερων αποδόσεων των ομολόγων και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με μια προκαταρκτική έκθεση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Ο δείκτης έπεσε στο 51 από το 55,2 τον Ιούλιο, αισθητά χαμηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 55 και τερματίζοντας δύο διαδοχικούς μήνες βελτίωσης.

Οι δείκτες που παρακολουθούν τις τρέχουσες συνθήκες ήταν επίσης χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις. Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ήταν στο 51,8 έναντι 54,8 της εκτίμησης, ενώ ο δείκτης προσδοκιών ήταν 50,6 έναντι 55,2.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό για το επόμενο έτος αυξήθηκαν στο 4,3% από 4,2% τον Ιούλιο.