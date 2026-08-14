ΗΠΑ: Επιβεβαίωσε το ΑΑ+ της οικονομίας η Fitch Ratings

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο «AA+» με σταθερό outlook, επικαλούμενος το μέγεθος της οικονομίας, το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και την ιδιότητα του δολαρίου ΗΠΑ ως του κορυφαίου αποθεματικού νομισματικού στον κόσμο.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο «AA+» με σταθερό outlook, επικαλούμενος το μέγεθος της οικονομίας, το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και την ιδιότητα του δολαρίου ΗΠΑ ως του κορυφαίου αποθεματικού νομισματικού στον κόσμο.

Η οικονομία των ΗΠΑ παρέμεινε ανθεκτική παρά τους υψηλότερους δασμούς, τις περικοπές των κρατικών δαπανών, τους αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα, αντανακλώντας την ικανότητά της να απορροφά τους κραδασμούς και την οικονομική ευελιξία, ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Η Fitch, ωστόσο, τοποθέτησε τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στο 1,9% το 2026-2027, χαμηλότερο από το 2,8% του 2025, και σημείωσε την εξασθένιση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό και μια σημαντική επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας φέτος.

Ο πληθωρισμός παραμένει ανησυχητικός, με τον οίκο να αναμένει ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,4% το 2026, πάνω από τον στόχο του 2% της Fed. Οι δασμοί έχουν ενισχύσει τον δομικό πληθωρισμό στα αγαθά, αν και η επίδρασή τους αποδείχθηκε ηπιότερη από ό,τι αναμενόταν.

Η Fitch αναμένει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διευρυνθεί στο 7,4% του ΑΕΠ το 2026 και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο και το 2027, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών με πιστοληπτική αξιολόγηση «AA». Οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες και οι δαπάνες για τόκους, σε συνδυασμό με την άνοδο των δαπανών για τα προγράμματα Medicare και Social Security, αναμένεται να περιορίσουν τα περιθώρια για μείωση του ελλείμματος, εκτιμά ο οίκος.

Υπενθυμίζεται ότι και η S&P Global είχε διατηρήσει το «ΑΑ+» για τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, επικαλούμενη την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τους ισχυρούς θεσμούς.

Η Fitch είχε υποβαθμίσει την αξιολόγηση του αμερικανικού αξιόχρεου κατά μία βαθμίδα από την κορυφαία αξιολόγηση «ΑΑΑ» το 2023, επικαλούμενη την αναμενόμενη δημοσιονομική επιδείνωση και τις επαναλαμβανόμενες διαπραγματεύσεις για το ανώτατο όριο χρέους.

Η Moody's υποβάθμισε τις ΗΠΑ κατά μία βαθμίδα πέρυσι, επικαλούμενη την αύξηση του χρέους και αφαιρώντας από τη χώρα το τελευταίο «ΑΑΑ» που είχε απομείνει.