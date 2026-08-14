Sandisk: Άνοδος 18% της μετοχής στο διήμερο μετά τους ισχυρούς στόχους ανάπτυξης

Η αγορά είναι καθολικά αισιόδοξη για τους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που παρουσίασε ο κατασκευαστής καρτών μνήμης για το 2028 έως το 2030.

Συνεχίζει να διευρύνει τα εντυπωσιακά κέρδη (+12%) της χθεσινής συνεδρίασης η μετοχή της Sandisk, καθώς σήμερα ενισχύεται περαιτέρω 6%, με την αγορά να είναι καθολικά αισιόδοξη για τους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που παρουσίασε ο κατασκευαστής καρτών μνήμης και ημιαγωγών για το 2028 έως το 2030, λόγω της ισχυρής ζήτησης που προκαλεί η ταχεία ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, η Sandisk προβλέπει ετήσια αύξηση εσόδων σε μεσαίο έως υψηλό διψήφιο ποσοστό μεταξύ 2028 και 2030, ενώ τα μικτά περιθώρια κέρδους θα παραμείνουν περίπου στα επίπεδα του 80%.

Σύμφωνα με το νέο επιχειρηματικό της μοντέλο, η Sandisk έχει υπογράψει συμφωνίες με οκτώ πελάτες, στους οποίους περιλαμβάνονται τρεις «hyper-scalers» από τις ΗΠΑ, οι οποίες καλύπτουν περίπου το ήμισυ της παραγωγής στο οικονομικό έτος 2027 και τα δύο τρίτα στο οικονομικό έτος 2028.

Οι αναλυτές χαιρέτισαν το βελτιωμένο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας και τη βιωσιμότητα της τιμολόγησής της, με τους αναλυτές της RBC Capital να δηλώνουν ότι τα συμβόλαια πελατών είναι «πολυετούς φύσης, αναλύονται λεπτομερώς ανά τρίμηνο/μήνα, έχουν σταθερή τιμολόγηση με μεταβλητή συνιστώσα και υποστηρίζονται από οικονομικές εγγυήσεις».

Η οικονομική δομή αυτών των συμφωνιών δίνει στη Wall Street την εμπιστοσύνη ότι η δυναμική της Sandisk μπορεί να συνεχιστεί.

«Ενώ οι τάσεις της αγοράς μνήμης παραμένουν ασταθείς εν μέσω ενός πρωτοφανούς περιβάλλοντος ζήτησης και τιμολόγησης, η διοίκηση παρείχε μια προοπτική για βιώσιμα περιθώρια κέρδους, αποδόσεις και πιθανώς το πιο σημαντικό χαμηλότερη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου», έγραψαν σε σημείωμα οι αναλυτές της Raymond James.

Η Sandisk, η οποία αποσχίστηκε από την Western Digital τον Φεβρουάριο του 2025, είναι ένας από τους μεγαλύτερους νικητές της χρηματιστηριακής αγοράς φέτος, καθώς η μνήμη και η αποθήκευση έχουν αναδειχθεί ως βασικά σημεία συμφόρησης στην ανάπτυξη υποδομών AI.