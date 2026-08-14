Η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό συγκρότημα φυσικού αερίου Novatek στη Βαλτική

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Δύο μονάδες του συγκροτήματος υπέστησαν ζημιές και πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω του Telegram.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε την νύκτα το ρωσικό συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου Novatek στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της περιφέρειας του Λένινγκραντ στη Βαλτική, σημαντικό κόμβο εξαγωγών υγροποιημένου αερίου, λιπασμάτων και άνθρακα.

Δύο μονάδες του συγκροτήματος υπέστησαν ζημιές και πυρκαγιά ξέσπασε μετά την επίθεση, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω του Telegram.