ΟΗΕ: Πάνω από τέσσερις επιθέσεις ημερησίως σε υγειονομικούς και δομές υγείας

Περισσότερες από 900 επιθέσεις έχουν σημειωθεί μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου φέτος, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 900 θανάτους και πάνω από 1.400 τραυματισμούς.

Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, υγειονομικούς και ασθενείς σε ζώνες συγκρούσεων, περιλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Γάζας συνέχισαν να αυξάνονται το 2026, ξεπερνώντας τις τέσσερις την ημέρα κατά μέσο όρο, ανέφερε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περισσότερες από 900 επιθέσεις έχουν σημειωθεί μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου φέτος, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 900 θανάτους και πάνω από 1.400 τραυματισμούς, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ που παρουσίασε στη Γενεύη ο Αλτάφ Μουσάνι, ο διευθυντής της υπηρεσίας για τη διαχείριση ανθρωπιστικών υποθέσεων και καταστροφών, Η Ουκρανία, ο Λίβανος και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των καταγεγραμμένων περιστατικών, αν και επιθέσεις έχουν καταγραφεί επίσης σε χώρες όπως το Ιράν, το Σουδάν, η Μιανμάρ, η Συρία, η Νιγηρία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είπε ο Μουσάνι.

«Αυτό που βλέπουμε είναι πολλαπλές μορφές βίας», είπε ο Μουσάνι, παραθέτοντας τη χρήση βαρέων όπλων, την καταστροφή εγκαταστάσεων υγείας και την κράτηση ή απαγωγή υγειονομικών και ασθενών. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής 94 υγειονομικοί έχουν συλληφθεί.

Στη Γάζα, και τα 36 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές και μόνο περίπου το 50% εξακολουθεί να λειτουργεί εν μέρει, ενώ στο Σουδάν το 37% των εγκαταστάσεων υγείας φέρεται να μην λειτουργούν φέτος, είπε. Στην Ουκρανία, ο ΠΟΥ έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 3.100 επιθέσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, μεταξύ των οποίων ένα πρόσφατο πλήγμα που επηρέασε αποθήκη του ΠΟΥ

«Μια επίθεση στην υγειονομική περίθαλψη δεν τελειώνει όταν η επίθεση επιβεβαιωθεί», είπε ο Μουσάνι. «Είναι ο ασθενής που δεν μπορεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη αύριο. Είναι το ασθενοφόρο που δεν μπορεί να κάνει την επόμενη διακομιδή».

Μελέτη του ΠΟΥ για 69 επιθέσεις στη βορειοδυτική Συρία βρήκε πως οι επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία μειώνονται κατά 51% αμέσως μετά μια επίθεση και παραμένουν σε ύφεση για περισσότερο από ένα μήνα.

Οι επιθέσεις μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την απόκριση σε εξάρσεις ασθενειών, είπε ο Μουσάνι. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 12 επιβεβαιωμένες επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη αφότου κηρύχθηκε μια έξαρση του Έμπολα τον Μάιο προκάλεσε διαταραχή στην επιτήρηση, την ιχνηλάτηση επαφών, τη θεραπεία και προσπάθειες τοπικών κοινοτήτων. Τέτοια περιστατικά καθιστούν πιο δύσκολο τον εντοπισμό και τον περιορισμό των εξάρσεων, είπε. Οι 156 επιθέσεις που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα στην Ουκρανία φέτος, σε σύνολο 3.100 αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, έχουν επηρεάσει νοσοκομεία, ασθενοφόρα, αποθήκες και ιατρικές εφοδιαστικές αλυσίδες, δήλωσε ο Μουσάνι.

Αφότου το σύστημα επιτήρησης του ΠΟΥ ξεκίνησε να καταγράφει τέτοια περιστατικΆ το 2018, περισσότερες από 10.400 επιθέσεις έχουν επιβεβαιωθεί σε 29 χώρες και περιοχές, που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο 5.700 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 8.500, είπε ο Μουσάνι.

Ο Μουσάνι είπε πως ούτε για μία από περισσότερες από 10.000 επιβεβαιωμένες επιθέσεις δεν έχει ξεκινήσει ακόμη διαδικασία λογοδοσίας.

Οι εγκαταστάσεις υγείας προστατεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των Συνθηκών της Γενεύης, σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ