Χρηματιστήριο: Ώθηση στο Γενικό Δείκτη από διυλιστήρια και ΕΤΕ

Χωρίς εξάρσεις η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με μικρά κέρδη. Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η άνοδος των Motor Oil και Helleniq Energy σε νέα υψηλά, καθώς και η εκτίναξη της ΕΤΕ στο τελευταίο ημίωρο των συναλλαγών.

Χωρίς εξάρσεις πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης αν και κινήθηκε με αρνητικό πρόσημο στη μεγαλύτερη διάρκεια των συναλλαγών, εν τέλει έκλεισε με ήπια άνοδο και στα υψηλά ημέρας.

Παραμονή Δεκαπενταύγουστου, ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 233,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 42,49 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισαν δύο πακέτα στη Eurobank των 2,6 εκατ. μετοχών έκαστο, σε τιμές 4,49 και 4,48 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 23,34 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.623,25 μονάδες με άνοδο 0,38%, μετά από 11 εναλλαγές προσήμου σε εύρος διακύμανσης 22 περίπου μονάδων.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ ενισχύθηκε συνολικά κατά 0,31%, καθώς η αγορά εξακολουθεί να συσσωρεύει κοντά στα υψηλά της. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 3 Αυγούστου, σε δέκα διαδοχικές συνεδριάσεις, τα κλεισίματα του ΓΔ έχουν περιοριστεί μεταξύ 2.606,95 και 2.628,73 μονάδων, σε ένα εξαιρετικά στενό εύρος μόλις 21,78 μονάδων ή περίπου 0,83%.

Στις διεθνείς αγορές, βασικός αστάθμητος παράγοντας παραμένει ο γεωπολιτικός κίνδυνος στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ομάν δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, παρά το πιο αισιόδοξο κλίμα που είχε επικρατήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενώ η κίνηση των δεξαμενόπλοιων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, διατηρώντας την πίεση στις ενεργειακές αγορές.

Σήμερα η τιμή του Brent κινήθηκε ανοδικά ως τα 88,68 δολάρια το βαρέλι, για να περιορίσει στη συνέχεια τα κέρδη του.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο βασικός καταλύτης της εβδομάδας ήταν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, μετά και τα στοιχεία που είχαν προηγηθεί για τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις αγορές να τιμολογούν πιθανότητα μικρότερη του 40% για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο. Για την ακρίβεια, τιμολογούν πλέον πιθανότητα περίπου 35% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, έναντι 52% στην αρχή της εβδομάδας.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφάνισαν μικτές τάσεις, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται σε ποσοστό περί του 0,50%, ενώ τόσο ο CAC στο Παρίσι όσο και ο βρετανικός FTSE100 σημείωναν οριακές απώλειες.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο δείκτης των τραπεζών ενισχύθηκε 0,89% στις 3.077,81 μονάδες -κλείνοντας την εβδομάδα με συνολικά κέρδη 1,27%- με ώθηση από το άλμα της ΕΤΕ στο τελευταίο ημίωρο της συνεδρίασης, που την έφερε στο +2,84% και τα 16,46 ευρώ. Ακολούθησε η Optima Bank με άνοδο 1,82% στα 11,20 ευρώ και με μικρότερα κέρδη οι Τρ. Πειραιώς (+0,60%) και Eurobank (+0,22%). Στον αντίποδα, βρέθηκαν οι τίτλοι των CrediaBank (-0,71%), Alpha Bank (-0,64%) και Τρ. Κύπρου (-0,37%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,7:1 με 66 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 40 σε αρνητικό και 45 αμετάβλητους.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Motor Oil με άλμα 4,85% στα 55,10 ευρώ και η Helleniq Energy με άνοδο 2,68% στα 14,57 ευρώ. Ακολούθησαν ενισχυμένες άνω του 1% οι μετοχές των Allwyn (+1,79%), Aegean (+1,56%) και ΕΥΔΑΠ (+1,55%), ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των Jumbo (+0,83%), Aktor (+0,57%), Cenergy (+0,51%), ΔΑΑ (+0,38%) και ΟΤΕ (+0,20%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν η Coca-Cola HBC με απώλειες 1,81% και η ElvalHalcor που υποχώρησε 1,62%. Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των ΔΕΗ (-0,91%), Τιτάν (-0,86%), Metlen (-0,69%), Lamda Development (-0,60%), Viohalco (-0,56%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,09%).