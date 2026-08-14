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Για απάτη από επενδυτές κατηγορείται η Σελίνα Γκόμεζ

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Για απάτη από επενδυτές κατηγορείται η Σελίνα Γκόμεζ
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Η Σελίνα Γκόμεζ και οι συνιδρυτές της startup για την ψυχική υγεία βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγή.

Νέα δικαστική περιπέτεια για τη Σελίνα Γκόμεζ, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή που αφορά τη startup ψυχικής υγείας που ίδρυσε μαζί με τη μητέρα της, Μάντι Τίφι, και την επιχειρηματία Ντανιέλα Πίρσον.

Δύο επενδυτικές εταιρείες κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ, υποστηρίζοντας ότι επένδυσαν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, αφού έλαβαν, όπως ισχυρίζονται, παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική της κατάσταση, την ηγεσία, τις συνεργασίες και τα σχέδια ανάπτυξής της.

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tags:
Απάτη
Επενδύσεις
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