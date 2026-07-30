ElvalHalcor: Έμφαση στην οργανική ανάπτυξη με το βλέμμα και σε εξαγορές

Θετικούς «οιωνούς» για το β' εξάμηνο παρά τις αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία «βλέπει» η Διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με την «επόμενη μέρα» να περιλαμβάνει πιστή εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου των 850 εκατ. ευρώ.

«Ανθεκτικότητα» και ικανότητα επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε συνέχεια του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030 «βλέπει» η Διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, αποτιμώντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, όπως τόνισε κατά την χθεσινή ενημέρωση αναλυτών, η στόχευση του Ομίλου παραμένει η οργανική ανάπτυξη, χωρίς να αποκλείει την αξιοποίηση «ευκαιριών» για εξαγορές με γνώμονα πάντα να καταλήγουν σε όφελος για τους μετόχους. Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αξιολογούνται με θετικό πρόσημο και συνιστούν «παρακαταθήκη» για νέες «επιδόσεις» κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, χωρίς ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, να μπορούν να διατυπωθούν συγκεκριμένες προβλέψεις, παρά το γεγονός ότι η μέχρι στιγμής εικόνα του Ιουλίου, όπως ανέφερε η Διοίκηση, εμφανίζεται ικανοποιητική.

Σε κάθε περίπτωση, η μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει την αγορά, προϊόντος πρώτα και κύρια του πολέμου στο Περσικό Κόλπο και την Μέση Ανατολή, δεν επιτρέπει ασφαλείς εκτιμήσεις για την συνέχεια, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μετατοπίζονται ή τροποποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί και «συνοδεύουν» την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε προ ημερών.

Από την πλευρά της η εταιρεία επιδεικνύει υψηλό βαθμό «ανθεκτικότητας» με την συνολικότερη λειτουργία αλλά και τα τελικά «νούμερα» να εγγράφουν περιορισμένες επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που οπωσδήποτε βαραίνουν στην τελική εξίσωση. «Ο πόλεμος στο Κόλπο, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες πετρελαίου, φυσικού αερίου και αλουμινίου, μεταξύ άλλων» ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου, Σπύρος Κοκκόλης για να συμπληρώσει ότι η εταιρεία είχε πάρει έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες ποσότητες για την εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου της έως και τον Αύγουστο.

Υπό αυτό το πρίσμα, όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, Άγγελος Γιαζιτζόγλου, οι «επιδόσεις» του πρώτου εξάμηνου διατηρούν μια ξεχωριστή σημασία και «υπογραμμίζουν» τις προοπτικές για την «επόμενη μέρα», δεδομένου ότι προέκυψαν σε ένα περιβάλλον με έντονη μεταβλητότητα και αστάθεια που παρά τις όποιες αυξομειώσεις παραμένει και συνεχίζει να σημαδεύει την παγκόσμια οικονομία.

Από την πλευρά του ο Όμιλος, όπως επισήμανε σχετικά η Διοίκηση, συνεχίζει απαρέγκλιτα την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου με ορισμένα πρώτα οφέλη να εμφανίζονται στον δείκτη κερδοφορίας πριν το 2030, μένοντας ωστόσο το βασικό μέρος των αποτελεσμάτων να περνάει μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Ως γνωστόν, οι βασικές επενδύσεις του Ομίλου μέχρι το τέλος της δεκαετίας αφορούν στο νέο χυτήριο αλουμινίου που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029 καθώς και σε μια νέα μονάδα ψυχρής έλασης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Την λίστα συμπληρώνουν οι επενδύσεις στον τομέα του χαλκού, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά από τα τέλη του 2027 έως το 2029.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 2.197,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 18,0% έναντι 1.862,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των όγκων πωλήσεων και στους δύο κλάδους, καθώς και των υψηλότερων τιμών των μετάλλων. Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε όγκους πωλήσεων 227 χιλ. τόνων, αυξημένους κατά 7,0%, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης την άκαμπτη συσκευασία και τη σημαντική διεύρυνση των εφαρμογών στις μεταφορές. Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε όγκους πωλήσεων 91 χιλ. τόνων, αυξημένους κατά 0,6% με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης να αποτελούν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με την σχετική ζήτηση να αυξάνει κατά 8%, οι βιομηχανικές εφαρμογές με άνοδο 9% και οι εφαρμογές HVAC&R.

Από χρόνο σε χρόνο οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% ενώ ανάλογα θετική εικόνα παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να «κλείνει» στα 143 εκατ. ευρώ με +7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν στα 158,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,6% σε σύγκριση με τα 88,7 εκατ. ευρώ το πρώτο μισό του 2025.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centres), η ζήτηση για προϊόντα συσκευασίας με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο υλικό, οι αντλίες θερμότητας, καθώς και οι εφαρμογές στη ναυτιλία, την άμυνα και τις ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος έχει αυξήσει τους όγκους πωλήσεων και τα μερίδια αγοράς και στους δύο κλάδους, παρά τη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για τάσεις με μακροπρόθεσμο και διαρθρωτικό χαρακτήρα, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την απεξάρτηση από τον άνθρακα και τη μετάβαση σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο παραγωγής, τομείς στους οποίους τα προϊόντα της ElvalHalcor μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.