Πράσινα αέρια, ενεργειακή απόδοση και μείωση εκπομπών: Το σχέδιο της Enaon έως το 2032

Την ανάπτυξη των ανανεώσιμων αερίων, την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εστιάζει το επενδυτικό σχέδιο της Enaon έως το 2032.

Στα ανανεώσιμα αέρια, την ψηφιοποίηση των δικτύων και τη μείωση των εκπομπών μεθανίου εστιάζει το επενδυτικό σχέδιο της Enaon έως το 2032, το οποίο παρουσίασε η εταιρεία την Τρίτη, συνδέοντάς το με τους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης.

Όπως υποστήριξε η διοίκηση της εταιρείας, η ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου δεν έρχεται σε αντίθεση με την πράσινη μετάβαση, καθώς οι ίδιες υποδομές μπορούν σταδιακά να μεταφέρουν ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιομεθάνιο και, σε επόμενο στάδιο, το υδρογόνο. Με αυτό το σκεπτικό, η αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει το κόστος της ενεργειακής μετάβασης, αποφεύγοντας την ανάγκη κατασκευής νέων υποδομών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας εφοδιασμού.

Η στρατηγική αυτή κινείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων που διαμορφώθηκαν μετά την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Το σχέδιο REPowerEU προβλέπει παραγωγή 35 δισ. κυβικών μέτρων βιομεθανίου και 20 εκατ. τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030, ενώ η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση θέτει στόχο μείωσης της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης κατά 11,7% μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, η πρωτοβουλία AccelerateEU δίνει έμφαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων στη βιοενέργεια, στην αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων, στον καλύτερο συντονισμό της αποθήκευσης φυσικού αερίου και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Enaon σχεδιάζει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε έως το 2032 να μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυό της 59 μονάδες παραγωγής βιομεθανίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν ήδη χαρτογραφηθεί 146 εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή βιομεθανίου, εκ των οποίων οι 75 βρίσκονται στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί προκαταρκτικές τεχνικές αξιολογήσεις για τη σύνδεση 15 έργων, ενώ έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο για την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής, αξιοποιώντας και το θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε το 2025.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του επενδυτικού προγράμματος κατευθύνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων διανομής. Η εταιρεία προβλέπει την πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές έως το 2030, επένδυση ύψους σχεδόν 79,1 εκατ. ευρώ για το σύστημα μέτρησης, καθώς και την περαιτέρω αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας DANA, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του συνόλου του δικτύου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος του 2026 θα ενεργοποιηθούν λειτουργίες απομακρυσμένων εντολών, ενώ μέχρι το 2032 προβλέπεται η εγκατάσταση νέων αισθητήρων πεδίου και αναβαθμισμένων μονάδων τηλεελέγχου.

Ένας ακόμη άξονας του σχεδίου αφορά τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου, καθώς οι σχετικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις γίνονται ολοένα αυστηρότερες. Όπως ανέφερε η εταιρεία, κάθε χρόνο επιθεωρεί το ισοδύναμο του 200% του δικτύου της, ελέγχοντας περίπου 8.000 χιλιόμετρα αγωγών δύο φορές με χρήση της τεχνολογίας λέιζερ Picarro. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε, οι διαρροές μειώθηκαν από 0,43 ανά χιλιόμετρο το 2023 σε 0,30 το 2025, δηλαδή κατά περίπου 30%, ενώ οι εκπομπές μεθανίου περιορίστηκαν κατά 28,6% σε σχέση με το 2023. Επόμενος στόχος είναι πρόσθετη μείωση των εκπομπών κατά 37,2% έως το 2028. Παράλληλα, η Enaon εφαρμόζει το διεθνές πλαίσιο αναφοράς OGMP 2.0 του UNEP, για το οποίο έλαβε αναγνώριση «Gold Standard Pathway» τόσο το 2024 όσο και το 2025.

Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του ομίλου Italgas, ο οποίος επιδιώκει έως το 2030 να μειώσει κατά 41% την καθαρή ενεργειακή κατανάλωση και κατά 68% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 και Scope 2 σε σύγκριση με το 2020. Για την ελληνική αγορά, τα βασικά ορόσημα του σχεδίου περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών έως το 2030, την πλήρη ψηφιοποίηση και απομακρυσμένη διαχείριση του δικτύου μέσω της πλατφόρμας DANA, καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης 59 μονάδων βιομεθανίου έως το 2032, με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων στο ενεργειακό σύστημα.