Φωτιά στο Πλωμάρι: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Επιχειρούν από νωρίς τα εναέρια μέσα

Ηρωική μάχη με τη φωτιά στο Πλωμάρι, που δυνάμωνε ο ισχυρός άνεμος που έπνεε στην περιοχή.

Ηρωική μάχη με τη φωτιά στο Πλωμάρι, που δυνάμωνε ο ισχυρός άνεμος που έπνεε στην περιοχή, έδωσαν όλη τη νύχτα επίγεια τμήματα, από 52 πυροσβέστες, 34 στελέχη πεζοπόρων τμημάτων και πολλούς εθελοντές. Στόχος που επιτεύχθηκε να μην επεκταθούν τα μέτωπα της φωτιάς σε εκτάσεις που δεν είχαν καεί και να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις ιδιαίτερα αυτές μέσα στα ελαιοκτήματα όπου η φωτιά στα καιόμενα ελαιόδεντρα είναι δύσκολο να σβήσει.

Από τις 6.30 το πρωί και με το πρώτο φως άρχισαν τις ρίψεις νερού τα ελικόπτερα που με «χειρουργικές» επεμβάσεις αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά.

Σκοπός είναι μέχρι το μεσημέρι που αναμένεται να δυναμώσει κι άλλο ο αέρας, να έχει οριοθετηθεί πλήρως η καιόμενη έκταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ