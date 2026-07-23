ElvalHalcor: Σε νέα αναπτυξιακή τροχιά με φιλόδοξους στόχους για «leader» στην έλαση αλουμινίου στην Ευρώπη

Με επενδυτικό πλάνο 850 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2030 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στοχεύει να γίνει leader στην έλαση αλουμινίου στην Ευρώπη.

Την έναρξη ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου για τον Όμιλο ElvalHalcor σηματοδότησε η χθεσινή έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τη διαδικασία να ακολουθεί την επιτυχημένη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η έμφαση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030 προσανατολίζεται στα βασικά της αντικείμενο αλουμίνιο και χαλκό με τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις να αυξάνουν την παραγωγική της ικανότητα και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό της αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

«Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχει ανακοινώσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας, την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και την περαιτέρω εδραίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος κατά την χθεσινή εκδήλωση.

Πέρα από τα εταιρικά τεκταινόμενα με την πρόοδο του στρατηγικού επενδυτικού σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια, η διοίκηση της εταιρείας, όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη, στρέφει την προσοχή της προς την Ευρώπη και τις επικείμενες αποφάσεις που προτίθεται να λάβει η Κομισιόν τόσο για το αλουμίνιο όσο και για τον χαλκό.

Τόσο στην μία όσο και στην άλλη περίπτωση, η Κομισιόν εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές σκραπ είτε με την μορφή «export duty» είτε με την μορφή «quota» σε μια προσπάθεια να στηρίξει την ευρωπαϊκή βιομηχανία έναντι των ανταγωνιστών της που καταλήγουν σε πλεονεκτικότερη θέση να αξιοποιήσουν δευτερογενείς πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων παρά το γεγονός ότι η εγχώρια βιομηχανία της Γηραιάς Ηπείρου και εν προκειμένω η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία για την δημιουργία και παραγωγή ποικίλων εφαρμογών τόσο στο αλουμίνιο όσο και στο χαλκό.

Ως γνωστόν, η Κομισιόν αναμένεται να ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο δασμούς 15% στις εξαγωγές σκράπ αλουμινίου με ανάλογες «σκέψεις» να υπάρχουν και στην περίπτωση του χαλκού. Σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό, η αρχή θα γίνει από το αλουμίνιο για να ακολουθήσει ο χαλκός και αφού πρώτα έχει προηγηθεί μια μελέτη της European Metal για τον κλάδο στην Ευρώπη στη βάση προηγούμενου position paper που είχαν εκπονήσει και προσυπογράψει η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Από εκεί και πέρα, όπως διευκρίνισε σχετικά, η διοίκηση της εταιρείας, το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να αποτελεί σταθερά «πονοκέφαλο» για την βιομηχανία με την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να εμφανίζεται διατεθειμένη και πρόθυμη να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να περιορίσει το κόστος της είτε αυτά αφορούν σε αυτόνομες μπαταρίες στα εργοστάσια είτε σύναψη διμερών συμβάσεων είτε και μακροχρόνιο hedging, πράγμα που βέβαια ήδη κάνει με το φυσικό αέριο, προσαρμόζοντας την προμήθειά της με την εξέλιξη της παραγωγής.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΣ της ElvalHalcor, Κωνσταντίνος Κατσαρός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «Θα εκτελέσουμε μια πλήρη σειρά επενδυτικών ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πενταετούς στρατηγικού μας σχεδιασμού. Οι νέες αυτές επενδύσεις σε μηχανήματα και υποδομές θα μας επιτρέψουν, χάρις στην υψηλή εξειδίκευση και τεχνολογική εμπειρία όλων των εργαζομένων μας, να γίνουμε μέσα στα επόμενα χρόνια το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο ελάσεως αλουμινίου στην Ευρώπη και από τα μεγαλύτερα στον δυτικό κόσμο».

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πέτυχε 2,74 φορές υπερκάλυψη, γεγονός που όπως επισημάνθηκε, αποτυπώνει την ισχυρή συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, τόσο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών, στο αναπτυξιακό σχέδιο του ομίλου.