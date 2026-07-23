Μ. Ανατολή: 12η νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν - Επιθέσεις Χούθι σε τάνκερ στην Ερυθρά

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον) ότι εξαπέλυσε νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Το προσκείμενο στην Τεχεράνη κίνημα σιιτών ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, ανακοίνωσε πως διεξήγαγε επιθέσεις εναντίον δυο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά θάλασσα, όπου πλέον ανοίγει -πάλι- νέο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνέχισαν, για 12η συνεχόμενη νύχτα, να βομβαρδίζουν το Ιράν, όπου τοπικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για τουλάχιστον δύο άμαχους νεκρούς.

«Στις 22:30» (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· 05:30 ώρα Ελλάδας), ο αμερικανικός στρατός «ολοκλήρωσε νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα», ανέφερε το μεικτό διοικητήριό του που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας ότι βομβαρδίστηκαν «στρατιωτικοί στόχοι» συμπεριλαμβανομένων «ναυτικών δυνατοτήτων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων και drones, θέσεων παράκτιας επιτήρησης και πόρων αντιαεροπορικής άμυνας», προκειμένου «να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», συμπεριλαμβανομένου του στενού του Ορμούζ.

Στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, στην Ερυθρά θάλασσα, οι Χούθι, που ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα πως προχωρούν σε αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμανιών, τόνισαν χθες ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης», ο στρατιωτικός τους βραχίονας, «διεξήγαγαν επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια» όταν προσπάθησαν να παραβιάσουν «τον ναυτικό αποκλεισμό», διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τα σκάφη Encelia και Layla. Πρόσθεσε ότι άλλα δέκα αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή.

Το Ριάντ το επιβεβαίωσε, εν μέρει τουλάχιστον. Πηγή του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων SPA στη γενική αρχή μεταφορών του βασιλείου ανέφερε ότι το Encelia, «που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, στοχοποιήθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά θάλασσα», γεγονός που προκάλεσε «πυρκαγιά στην πλώρη του», τονίζοντας μέσω X πως τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

Νωρίτερα η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωνε ότι τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου «βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι από τη Δευτέρα προειδοποιούν μέσω ασυρμάτου τα πλοία ότι θα μπουν στο στόχαστρό τους αν αποπειραθούν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Η εξέλιξη μεγεθύνει το θέατρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, 15 ημέρες αφού ξανάρχισαν οι εχθροπραξίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, κάνοντας κομματάκια την εκεχειρία που κηρύχτηκε τον Απρίλιο και την καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου.

Αναστροφή

Πλέον αρχίζει να επικρατεί και πάλι ατμόσφαιρα ανησυχίας στις αγορές ως προς τον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, πολύ περισσότερο διότι η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο, ενώ το επίσης καίριας σημασίας στενό του Ορμούζ έχει επίσης κλείσει από το Ιράν από την επομένη της επανέναρξης του πολέμου.

Όπως δείχνουν δεδομένα που εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον εννιά πλοία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά θάλασσα η κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στο νότιο άκρο της Υεμένης, εξαιτίας των απειλών των Χούθι.

Την ίδια στιγμή ο πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως οδεύει σε αποκλιμάκωση.

Ο έλεγχος από το Ιράν του στενού του Ορμούζ -από το οποίο διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που παράγονται παγκοσμίως- παραμένει στην καρδιά της σύγκρουσης.

Ακόμη και για τα πλοία στα οποία έδινε την άδεια να το διασχίσουν την περίοδο που άνοιξε, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επέτρεπε να παίρνουν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της, απειλώντας πως θα πλήξει όποιο σκάφος παραβίαζε την εντολή. Η Τεχεράνη εξάλλου εννοεί να εφαρμόσει τέλος διέλευσης, παρά την εναντίωση της Ουάσιγκτον.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανέφεραν σήμερα ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, επιμένοντας πως το στενό θα παραμείνει «εντελώς κλειστό όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή»: «Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», σύμφωνα με ανακοίνωση τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων μέσω Telegram.

Τουλάχιστον δυο νεκροί

Κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας βομβαρδίστηκε δυο φορές η Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μοναδικός ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε λειτουργία.

Εξάλλου τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι ένδεκα τραυματίστηκαν σε αμερικανικό πλήγμα στη Σαλαμσέχ, στα σύνορα με το Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, τον οποίο επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση IRIB. Αναφέρθηκαν επίσης βομβαρδισμοί στην Αχβάζ, κοντά στον Κόλπο, και εκρήξεις στη Σιρίκ, κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ, η Τεχεράνη στοχοποιεί κάθε βράδυ συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Νωρίς το πρωί το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνά του αναχαίτιζε «εχθρικά drones».

Παρά τις απειλές, που δεν σταματούν να πολλαπλασιάζονται, η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται περί τα 95 δολάρια, επίπεδο όπου έφτασε για πρώτη φορά εδώ κι εβδομάδες. Είχε σημειώσει πτώση στα προπολεμικά επίπεδα τις ημέρες που ακολούθησαν την υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας από τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ