Οι Χούθι έπληξαν δυο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά θάλασσα

Το κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης υποστήριξε ότι έπληξε με μη επανδρωμένα συστήματα και πυραύλους «δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια» στην Ερυθρά θάλασσα.

Το κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι έπληξε με μη επανδρωμένα συστήματα και πυραύλους «δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια» στην Ερυθρά θάλασσα, μερικά 24ωρα αφού ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στο βασίλειο.

Το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά -πιο γνωστό στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του-, που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης», ο στρατιωτικός του βραχίονας, «διεξήγαγαν επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό», προσθέτοντας πως επρόκειτο για τα σκάφη Encelia και Layla. Πρόσθεσε ότι ανάγκασε άλλα δέκα να κάνουν αναστροφή.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανέφερε ότι τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου «βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας, προσθέτοντας ότι προκλήθηκε «πυρκαγιά (...) που προσπαθεί να σβήσει το πλήρωμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ