AKTOR: Ισχυρή «ψήφος εμπιστοσύνης» των ξένων επενδυτών σε Εξάρχου και growth story

Η διαδικασία της ΑΜΚ του ομίλου AKTOR προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds και ισχυρή ζήτηση. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στο επιχειρηματικό πλάνο της εισηγμένης και στις κινήσεις της διοίκησης Εξάρχου. Στο προσκήνιο οι μεγάλες επενδύσεις.

«Τίναξε την μπάνκα» το «βιβλίο προσφορών» του ομίλου AKTOR προσελκύοντας εγχώρια, κυρίως όμως ξένα χαρτοφυλάκια που αναμφισβήτητα έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης» στο επενδυτικό πλάνο της εισηγμένης και, προφανώς, στις κινήσεις της διοίκησης Εξάρχου που επί των ημερών της οδήγησε το γκρουπ σε εντυπωσιακό come back, σε mega deals, χρηματοδοτήσεις «μαμούθ» πολύ άνω του 1 δισ. και στις κορυφαίες θέσεις της λίστας των εγχώριων επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι τα διεθνή funds, αμερικανικά και όχι μόνο, έσπευσαν να «αγοράσουν» και να υποστηρίξουν το growth story του ομίλου AKTOR και μέσω της τελευταίας ΑΜΚ.

Η τεράστια ζήτηση στο book building (χτες το απόγευμα υπήρχαν πληροφορίες για υπερκάλυψη 3,5 -3,6 φορές και προσφερόμενα κεφάλαια σχεδόν 2,2-2,3 δις) άφηνε «ανοιχτό δρόμο» ώστε ο πήχης να υπερβεί τον αρχικό στόχο των 650 εκατ. (και να πάει προς τα επίπεδα των 800 εκατ. ευρώ), όπως είχε προαναγγείλει ο ισχυρός άνδρας του ομίλου στο πλαίσιο της πρόσφατης Γ.Σ. των μετόχων. Πλην όμως, το ακριβές ποσό των κεφαλαίων που θα αντληθούν, αξιοποιώντας την ισχυρή υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς, προκύπτει από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ομίλου.

Οπως αργά χτες το βράδυ γνωστοποίησε η AKTOR, «βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 22.07.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε: (i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €650.000.002,50 και (ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €11,25 ανά Νέα Μετοχή». Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 Νέες Μετοχές. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 27.07.2026.

Κατά πληροφορίες, αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων, οι BlackRock, Fiera Capital, Norges Bank Investment Management και Blackstone, καθώς και το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο OMERS.

Ισχυρή ήταν επίσης η παρουσία Ελλήνων επιχειρηματιών, ιδιαίτερα από τον εφοπλιστικό χώρο. Μεταξύ όσων συμμετείχαν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Μάριος Ηλιόπουλος, Πέτρος Παππάς, Θοδωρής Κυριακού και Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί σήμερα, 23 Ιουλίου, ενώ στις 27 Ιουλίου θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου.

Η τεράστια ζήτηση επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τον όμιλο, εξυπηρετώντας αφενός την στήριξη του επενδυτικού πλάνου και με αμερικανικά κεφάλαια, αφετέρου την ενίσχυση του free float.

Η δημόσια προσφορά αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο του χρηματοδοτικού σχεδιασμού της AKTOR για την υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σχέδιο που προβλέπει σημαντικές επενδύσεις στις παραχωρήσεις, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στις υποδομές LNG και σε άλλους τομείς με στόχο την ενίσχυση δραστηριοτήτων που δημιουργούν επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση αποτελεί το χρηματοδοτικό θεμέλιο του νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού της AKTOR, ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, το LNG και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η στρατηγική του ομίλου δεν προβλέπει περιορισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας, αλλά αντίθετα την περαιτέρω ανάπτυξή της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρών και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών από δραστηριότητες με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, όπως οι παραχωρήσεις, το LNG και οι ΑΠΕ, ώστε να μειωθεί σταδιακά η εξάρτηση της λειτουργικής κερδοφορίας από τις κατασκευές.

Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ αποτελεί τον βασικό προορισμό των κεφαλαίων. Περίπου 1,3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) με στόχο χαρτοφυλάκιο 550 MW έως το τέλος του 2026 και 1 GW έως το τέλος του 2027, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η εισαγωγή της AKTOR Ανανεώσιμες στο Χρηματιστήριο έως το 2030 και το υπόλοιπο στους άλλους τομείς δραστηριότητας. Μέρος των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί μέσω χρηματοδοτήσεων έργων (project finance). Υπενθυμίζεται πως o όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Motor Oil και για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis, κίνηση που σηματοδοτεί για τον όμιλο ένα μεγάλο άλμα στα έργα κυκλικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση το deal θα έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, μόνο περίπου το 20% του επενδυτικού προγράμματος προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τα καθαρά έσοδα της αύξησης κεφαλαίου. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί κυρίως από τραπεζικό δανεισμό, επιχορηγήσεις και λειτουργικές ταμειακές ροές, στοιχείο που αναδεικνύει τον σύνθετο τρόπο χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

Μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί επίσης στο LNG, με αιχμή τη συμμετοχή κατά 50% στο FSRU των Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με τη Motor Oil.

Παράλληλα με την αύξηση κεφαλαίου, η Aktor προχωρά και στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τις δύο κινήσεις να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος. Η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία θεωρείται ήδη καλυμμένη, είχε προγραμματιστεί να εκκινήσει την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε έσοδα 1,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 207 εκατ. ευρώ, με καθαρή μόχλευση 4,2 φορές. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπει έσοδα 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 375 έως 425 εκατ. ευρώ, με την καθαρή μόχλευση να διαμορφώνεται μεταξύ 3,8 και 4,2 φορές. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπονται έσοδα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600 έως 700 εκατ. ευρώ και άνω, ενώ η καθαρή μόχλευση εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί στο εύρος 3,5 έως 4 φορές.