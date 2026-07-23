Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα. Τι αλλάζει στις πληρωμές. Ποια χρέη θα βλέπουν οι πολίτες.

Από τα πρόστιμα του ΚΟΚ και τα δημοτικά τέλη μέχρι τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ, όλα τα χρέη προς το Δημόσιο θα συγκεντρωθούν σε μία μόνο οθόνη. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών έρχεται και κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να βλέπει συγκεντρωμένες σε μια πλατφόρμα, σχεδόν όλες τις βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, να ενημερώνεται για την προέλευσή τους και, όπου προβλέπεται, να τις εξοφλεί ηλεκτρονικά. Στόχος είναι η απλοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο και η επιτάχυνση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Η σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών (Ε.Ψ.Π.Π.) προβλέπεται στα άρθρα 98 και 99 του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας τον σημερινό κατακερματισμό, όπου κάθε υπηρεσία διαθέτει διαφορετική διαδικασία, ξεχωριστούς κωδικούς πληρωμής και ανεξάρτητο πληροφοριακό σύστημα.

Σήμερα ένας πολίτης μπορεί να έχει διαφορετικές οικονομικές υποχρεώσεις προς δήμους, περιφέρειες, δημόσιους οργανισμούς ή άλλους φορείς και να χρειάζεται να ανατρέχει σε πολλαπλές ηλεκτρονικές εφαρμογές για να ενημερωθεί ή να πληρώσει. Με τη νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, όλες αυτές οι πληροφορίες θα συγκεντρώνονται σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον, παρέχοντας πλήρη εικόνα των οφειλών και μειώνοντας τη γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις και τα λάθη στις συναλλαγές.

Ποιες οφειλές θα εμφανίζονται

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα εντάσσονται οι διοικητικά βεβαιωμένες απαιτήσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως:

δημοτικά τέλη, εισφορές και διοικητικά πρόστιμα,

οφειλές προς δήμους και περιφέρειες,

πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ποσά που προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων,

τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης,

επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

λοιπές βεβαιωμένες απαιτήσεις δημοσίου δικαίου.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η ένταξη των οφειλών προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μέχρι σήμερα οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται μέσα από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, ανάλογα με τον φορέα.

Οφειλές σε ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ

Οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ θα εμφανίζονται επίσης στην πλατφόρμα, ώστε ο πολίτης να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των υποχρεώσεών του. Ωστόσο, η εξόφλησή τους θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων των δύο φορέων.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παρέχει:

συγκεντρωμένη εικόνα όλων των βεβαιωμένων οφειλών κάθε φυσικού προσώπου,

ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού και βεβαίωσης οφειλών,

ενημέρωση για το ύψος κάθε οφειλής και την αιτία δημιουργίας της,

πληροφόρηση για τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής ή ρύθμισης,

δημιουργία μοναδικού κωδικού πληρωμής (RF) για κάθε οφειλή ή ομάδα οφειλών, όταν δεν υπάρχει ήδη αντίστοιχος κωδικός,

αυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Μετά την εξόφληση, θα εκδίδεται αυτόματα ψηφιακή βεβαίωση με ισχύ πρωτοτύπου, η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη και θα ενημερώνεται ταυτόχρονα ο αρμόδιος φορέας. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ενώ για τις οφειλές που εξοφλούνται μέσω της Πύλης θα δημιουργείται μοναδικός κωδικός RF, ώστε η πληρωμή να ολοκληρώνεται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ και των τραπεζών με άμεση εκκαθάριση.

Διαλειτουργικότητα

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα διασυνδέεται με φορολογικά, ασφαλιστικά και δημοτολογικά μητρώα, με τα πληροφοριακά συστήματα δήμων και περιφερειών, με το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα και τα συστήματα πληρωμών. Η πρόσβαση των πολιτών θα πραγματοποιείται μέσω των κωδικών Taxisnet, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χρησιμοποιούν τους υπηρεσιακούς τους κωδικούς.