Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων για κοινωνικές υπηρεσίες ανέπτυξε νεοφυής επιχείρηση από την Έδεσσα

Εκεί θα εφαρμοστεί πιλοτικά ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων που ανέπτυξε μια νεοφυής επιχείρηση με έδρα την Έδεσσα, σε μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας απευθείας στον τόπο της κατοικίας των πολιτών, επιτρέποντας και στους δήμους να διαχειρίζονται αυτόνομα τόσο το προνοιακό πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» όσο και τοπικά προγράμματα κοινωνικής στήριξης.

Μέσα σε λίγα λεπτά, διαδικτυακά και χωρίς να χρειάζεται να διανύσουν μια απόσταση 25 χιλιομέτρων για να πάνε ως τα Γιαννιτσά και να γυρίσουν, θα μπορούν σε λίγο καιρό να ανανεώσουν την αίτησή τους για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα οι δικαιούχοι του, μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων από τον δήμο Πέλλας. Εκεί θα εφαρμοστεί πιλοτικά ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης αιτήσεων που ανέπτυξε μια νεοφυής επιχείρηση με έδρα την Έδεσσα, σε μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας απευθείας στον τόπο της κατοικίας των πολιτών, επιτρέποντας και στους δήμους να διαχειρίζονται αυτόνομα τόσο το προνοιακό πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» όσο και τοπικά προγράμματα κοινωνικής στήριξης.

«Όταν κάποιος ανήκει σε μια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, δεν του είναι εύκολο να οδηγήσει 25 χιλιόμετρα για να πάρει το ελάχιστο εισόδημα», επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αντώνης Καραντώνης, συνιδρυτής της ODL Systems που δημιούργησε το σύστημα. Διευκρινίζει, δε, ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνδέονται με αυτό και να κάνουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά όχι μόνο για την συγκεκριμένη υπηρεσία αλλά και για οποιαδήποτε κοινωνική δράση προσφέρει ένας δήμος ή μια περιφέρεια στους πολίτες. «Η ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη, δίγλωσση και βοηθάει τον πολίτη να συμπληρώσει την αίτησή του αλλά και να λαμβάνει ενημερώσεις κατά την πορεία διεκπεραίωσής της», προσθέτει. Παράλληλα αναφέρει ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό νωρίτερα, λόγω της χειρόγραφης συμπλήρωσης των αιτήσεων, ενώ οι πολίτες έπρεπε να καλέσουν στον τηλεφωνικό αριθμό της υπηρεσίας για να μάθουν τι έχει γίνει ή να την επισκεφθούν διά ζώσης.

«Όλα αυτά τα έχουμε ψηφιοποιήσει σε μια πλατφόρμα και από την πλευρά του δήμου κάνουμε έλεγχο δικαιολογητικών και γνησιότητας των στοιχείων που απαιτούνται», λέει, ενώ γνωστοποιεί ότι με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται 3,5 με 4 εργατοώρες ανά ωφελούμενο, σύμφωνα με τα δεδομένα του δήμου Πέλλας.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, που -όπως επισημαίνει- διαπιστώθηκε στην πράξη, ενώ δεν είχε προβλεφθεί εκ των προτέρων, είναι το γεγονός ότι όταν επισκέπτονται οι υπάλληλοι του δήμου τους δικαιούχους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», έχουν τη δυνατότητα να τους ενημερώνουν για τα προγράμματα από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν. «Για παράδειγμα, υπάρχει σύστημα που καταγράφει τα φάρμακα που λαμβάνουν οι πολίτες ή τις βοήθειες που τους παρέχονται. Έτσι, ο υπάλληλος ανοίγοντας την καρτέλα ενός ωφελούμενου μπορεί να διαπιστώσει ότι πληροί τις προϋποθέσεις να λάβει και κάποιο άλλο επίδομα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν παίρνει», τονίζει ο κ. Καραντώνης.

Ο ίδιος σημειώνει ότι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και του σχεδιασμού λογισμικού έχει αναπτύξει εφαρμογές που αφορούν τομείς από τη λήψη παραγγελιών στο χώρο της εστίασης μέχρι τη λειτουργία των δημόσιων ποδηλάτων. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ενός συστήματος με κοινωνικό πρόσημο, το οποίο μάλιστα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους δήμους της χώρας.

Για το περιστατικό, μάλιστα, που στάθηκε αφορμή για την ανάπτυξη του συστήματος σχολιάζει: «Βρέθηκα κάποια στιγμή, παραμονή Χριστουγέννων, στον δήμο Πέλλας, όπου ο διευθυντής σε κάποια υπηρεσία ανησυχούσε καθώς ήταν 23 Δεκεμβρίου και έπρεπε να βρει μέσα στο αρχείο του δήμου όλους τους ωφελούμενους των κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να στείλει τις αναφορές στο υπουργείο. Έτσι, προέκυψε η ιδέα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος, το οποίο μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις κοινωνικών φαρμακείων ή κοινωνικών παντοπωλείων, ψάχνοντας μάλιστα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για τις χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα ή φάρμακα, ώστε να γίνονται ταχύτατα οι προμήθειες, εξοικονομώντας πολλά χρήματα τα οποία θα διατίθενται από τις κοινωνικές υπηρεσίες είτε για περισσότερες προμήθειες είτε για άλλους ουσιαστικούς σκοπούς». Επιπλέον, στις εργατοώρες που εξοικονομούνται μπορούν οι υπάλληλοι και οι εθελοντές να παρέχουν βοήθεια σε έναν ηλικιωμένο που δυσκολεύεται να ανεβεί τις σκάλες ή να μιλήσουν με κάποιον που θέλει να εξυπηρετηθεί.

Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλες υπηρεσίες στο ίδιο πλέγμα λειτουργίας του συστήματος, όχι μόνο για τους δημότες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και γι’ αυτούς που επιθυμούν να κάνουν μια δωρεά ή μια χορηγία και αντιμετωπίζουν θεσμικές δυσκολίες.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σύστημα της ODL Systems αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακής εφαρμογής αποκεντρωμένης φροντίδας σε ανακοίνωση του One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον μηχανισμό, οι νέες τεχνολογίες δείχνουν πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα πιο άμεσο, προσβάσιμο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας στην Κεντρική Μακεδονία. «Με τη βοήθεια της έξυπνης τεχνολογίας που ελέγχει αυτόματα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο Δήμος απαλλάσσεται από τον τεράστιο όγκο γραφειοκρατίας, ενώ, παράλληλα, ο πολίτης απολαμβάνει ταχύτατη εξυπηρέτηση και διαφανή ενημέρωση για την αίτησή του, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί σε κεντρικές υπηρεσίες» υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Επιπλέον το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιοποιεί την 6η Αναφορά Τάσεων, η οποία προκύπτει από μια συστηματική διαδικασία παρακολούθησης νέων τεχνολογιών, ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών από όλο τον κόσμο (https://horizonscanning.io/). Στην αναφορά αυτήν παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες και δυναμικές στις υπηρεσίες υγείας και ιατρικής φροντίδας και συγκεκριμένα τρόποι παροχής ιατρικής φροντίδας πιο κοντά στον πολίτη, συσκευές που θα διαγιγνώσκουν τη νεφρική δυσλειτουργία ή τη νόσο Alzhemer, έξυπνα ρολόγια που θα ενισχύουν τη μνήμη, ρομποτικά ζωάκια συντροφιάς για την ψυχική υγεία, ρομποτ - νοσηλευτές, μέθοδοι εξ αποστάσεως χειρουργικής και τρόποι πρόγνωσης της εμφάνισης ασθενειών από το εμβρυικό στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ