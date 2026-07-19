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Κουβέιτ: Η ιρανική επίθεση σε πολιτικές υποδομές συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

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Κουβέιτ: Η ιρανική επίθεση σε πολιτικές υποδομές συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
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Το Ιράν φέρει την πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για την επίθεση και τις συνέπειες της,, αναφέρει το ΥΠΕΞ του Κουβέιτ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε σήμερα την ιρανική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργοστάσιο αφαλάτωσης, λέγοντας ότι επρόκειτο για άμεσο πλήγμα σε πολιτικές υποδομές ζωτικής σημασίας.

Η κατ’ επανάληψη στόχευση πολιτικών υποδομών ισοδυναμεί με επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ιράν φέρει την πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για την επίθεση και τις συνέπειες της, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Ιράν
Κουβέιτ
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