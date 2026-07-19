Συλλήψεις σε Ορεστιάδα και Καβάλα για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθησαν μία γυναίκα και ένας άνδρας σε περιοχές της Καβάλας και της Ορεστιάδας, οι οποίοι οδηγούσαν οχήματα χωρίς άδεια οδήγησης.

Στην παλαιά Εθνική οδό Ξάνθης-Θεσσαλονίκης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας μία γυναίκα, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα επτά μετανάστες.

Η συλληφθείσα δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης και στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.

Σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας συνέλαβαν οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μετανάστες. Ο συλληφθείς, επίσης, δεν είχε άδεια οδήγησης.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

