Ειδήσεις | Διεθνή

Φρουροί της Επανάστασης: Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις για το Στενό του Ορμούζ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φρουροί της Επανάστασης: Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις για το Στενό του Ορμούζ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με το Ιράν άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε "ατύχημα" αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν το Στενό του Ορμούζ μέσω μιας "επικίνδυνης διαδρομής", ενώ άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Φρουροί δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ.

"Πλοία που επηρεάζονται από τα λόγια των Αμερικανών και εισέρχονται σε επικίνδυνες διαδρομές θα αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ατυχήματα", προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γεμίζει το «καλάθι της ΔΕΘ» - Ο πήχης των 2 δισ. ευρώ και ο στόχος για μέρισμα ανάπτυξης

Οι 5 επαγγελματικοί κλάδοι που «χρυσώνουν» τους υπαλλήλους τους με έως 10.000 ευρώ το μήνα

Οι πραγματικοί νικητές του Μουντιάλ

tags:
Στενά του Ορμούζ
Ιράν
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider