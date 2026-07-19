Σκέρτσος: Η ευρωπαϊκή συγκρίσιμη πραγματικότητα για το κράτος δικαίου και τη θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα έχει ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλύσει, ωστόσο, καταγράφει μια πορεία διαρκούς βελτίωσης και σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά δεδομένα, τονίζει ο υπ. Επικρατείας.

«Στο infographic που επισυνάπτεται παρουσιάζεται σε μια εικόνα η θέση της Ελλάδας και των υπόλοιπων 26 κρατών μελών της ΕΕ στη φετινή έκθεση της Κομισιόν για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη. Η κατάταξη αυτή δεν γίνεται ευθέως για λόγους πολιτικών ισορροπιών από την ΕΕ, προκύπτει, ωστόσο, ως συμπέρασμα αν διατρέξουμε τις εκθέσεις με τις συστάσεις προς κάθε κράτος μέλος», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

«Πέρα και πάνω, λοιπόν, από τις πολιτικές σκοπιμότητες που συνοδεύει την τοποθέτηση κάθε κόμματος, η φετινή έκθεση μας λέει τα εξής απλά και αδιαμφισβήτητα πράγματα:

- Πάνω από την Ελλάδα, με 1 έως 3 συστάσεις, βρίσκονται 11 χώρες της ΕΕ.

- Κάτω από την Ελλάδα με 5 έως 6 συστάσεις βρίσκονται 10 χώρες της ΕΕ (μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Ιταλία και το Βέλγιο).

- Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης με 4 συστάσεις, μαζί με χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία», τονίζει ο υπουργός και προσθέτει:

«Το θετικό στοιχεία για τη χώρα μας από τη φετινή έκθεση είναι ότι η Ελλάδα δεν παραμένει στάσιμη. Αντιθέτως καταγράφει και φέτος πρόοδο σε όλες τις συστάσεις της ΕΕ μαζί με άλλες 12 χώρες. Ενώ οι υπόλοιπες 14 χώρες έχουν τουλάχιστον μια σύσταση χωρίς καμία πρόοδο».

«Ποια είναι, συνεπώς, τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορεί να εξαγάγει κάποιος με νηφαλιότητα και χωρίς ίχνος πολιτικού φανατισμού ως προς την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα;», αναρωτιέται ο κ. Σκέρτσος και απαντάει: «Η Ελλάδα δεν είναι ουραγός της Ευρώπης στα ζητήματα του κράτους δικαίου, όπως θέλει να την παρουσιάζει η αντιπολίτευση για τους δικούς της πολιτικούς λόγους. Σε ποια άλλη χώρα της ΕΕ με 4 συστάσεις σαν την Ελλάδα, η δική τους αντιπολίτευση προβαίνει σε διαρκείς καταγγελίες περί ενός κράτους δικαίου που βάλλεται από την κυβέρνησή τους;



Δεν χωράνε ούτε θριαμβολογίες αλλά ούτε και ισοπεδωτική κριτική, όπως είθισται να γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Η συγκριτική αξιολόγηση που κάνει η Κομισιόν μας δίνει τη μεγάλη εικόνα που λέει ότι όλες οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες, άλλες λιγότερο κι άλλες περισσότερο, αντιμετωπίζουν θεσμικές υστερήσεις.

Η Ελλάδα έχει ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλύσει, ωστόσο, καταγράφει μια πορεία διαρκούς βελτίωσης και σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά δεδομένα από το 2020 έως σήμερα, έχοντας μειώσει τις συστάσεις της έκθεσης της Κομισιόν από 7 σε 4 και σημειώνοντας διαρκή βελτίωση στις εναπομείνασες συστάσεις.

Η ανάπτυξη της οικονομίας μπορεί να γίνει πιο δίκαιη και η κοινωνία μας πιο συνεκτική μόνο όταν έχουμε καλύτερους θεσμούς. Από τη δικαιοσύνη έως τις ανεξάρτητες αρχές, από την καλύτερη νομοθέτηση έως την καταπολέμηση της διαφθοράς και από τη λειτουργία των ΜΜΕ έως την ενδυνάμωση των ΜΚΟ, καταβάλουμε διαρκώς προσπάθεια να γινόμαστε καλύτεροι και να συγκλίνουμε με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει καλά μόνο στη συγκεκριμένη έκθεση. Ανήκει στις 26 πλήρεις δημοκρατίες του κόσμου μεταξύ 167 χωρών σύμφωνα με τον economist, εδώ και 3 χρόνια, και καταγράφει διαρκή βελτίωση στις αντίστοιχες εκθέσεις του ΟΟΣΑ που αξιολογούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους.

Η έκθεση της ΕΕ δεν είναι εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ο κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός αυτοαξιολόγησης όλων των κρατών-μελών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών. Η Ελλάδα αξιολογείται όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν είναι ούτε εξαίρεση ούτε ειδική περίπτωση. Υπάρχουν ακόμη μεταρρυθμίσεις να ολοκληρωθούν. Αυτό έχει σημασία όχι για λόγους επικοινωνίας, αλλά γιατί καλύτερο κράτος δικαίου σημαίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερους θεσμούς και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Καμία δημοκρατία δεν λειτουργεί τέλεια. Δεν παύει ωστόσο να είναι το καλύτερο διαθέσιμο πολίτευμα. Και δική μας υποχρέωση και καθήκον είναι να προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε σε καθημερινή βάση διορθώνοντας τα λάθη που αναπόφευκτα συμβαίνουν αλλά και τις διαχρονικές παθογένειες που πλήττουν την αποτελεσματικότητά της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ