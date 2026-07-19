Κοντογεώργης: Πρώτος σταθμός η ΔΕΘ για την παρουσίαση ενός συλλογικού οράματος για την Ελλάδα του μέλλοντος

Ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ διέψευσε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες διέψευσε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο MegaNews, όπου τέθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική πολιτική και οικονομική επικαιρότητα.

Αρχίζοντας με το ζήτημα των εκλογών, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός έχει επιδείξει θεσμική προσήλωση. Για αυτό και έχει σημασία να ακούγεται η δική του τοποθέτηση, χωρίς σεναριολογίες». Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, κατά την τελευταία χρονιά της τετραετίας, αναμένεται να εγκαινιαστούν έργα που ωριμάζουν, καθώς και να ανακοινωθούν υποψηφιότητες, διαμορφώνοντας φυσιολογικά ένα κλίμα εκλογικής ετοιμότητας. Ωστόσο, όπως τόνισε, «η κυβέρνηση έχει μπροστά της δέκα μήνες δουλειάς και θα παρουσιάσει την πρότασή της για την επόμενη μέρα». Κλείνοντας το θέμα του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών, ο κ. Κοντογεώργης ήταν σαφής: «Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η εντολή που έχουμε λάβει από τους πολίτες».

Ενόψει της ΔΕΘ και αναφορικά με τις φήμες που εγείρονται περί επιστροφής της 13ης σύνταξης και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ο υφυπουργός κ. Κοντογεώργης διευκρίνισε ότι «κανένα από τα δύο αυτά θέματα δεν έχει τεθεί από την κυβέρνηση στη δημόσια συζήτηση». Όπως συνέχισε, η κυβέρνηση δεν απορρίπτει δογματικά κανένα μέτρο, αλλά κάνει επιλογές οι οποίες αξιολογούνται με βάση την πραγματική οικονομία. «Κάθε φορά επανέρχεται η ίδια μετρολογία ενόψει της ΔΕΘ και είναι λογικό. Ωστόσο, έχει αξία η συζήτηση να γίνεται επί μιας πραγματικής βάσης τουλάχιστον στα στοιχειώδη- κάτι που στο παρελθόν δεν γινόταν», υπογράμμισε. Οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σημείωσε, είναι καλοδεχούμενες, αρκεί να βασίζονται σε ρεαλιστικά δεδομένα και όχι σε απατηλές υποσχέσεις. «Είναι μια συζήτηση που αξίζει να γίνει, γιατί έτσι θα ενισχυθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα», κατέληξε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κοντογεώργης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάζει σταδιακά το πρόγραμμά της για την επόμενη τετραετία, με πρώτο σταθμό αυτόν της ΔΕΘ. «Επαναφέραμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα στην χώρα, πετύχαμε την πρόοδο, βελτιώθηκαν πολλοί τομείς της καθημερινότητας: στόχος μας είναι να κάνουμε το άλμα μαζί με τους πολίτες, ώστε όλοι να εισπράττουν περισσότερο στην καθημερινότητά τους το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Κοντογεώργης, υπενθύμισε ότι κατά την πρώτη τετραετία μεγαλύτερο βάρος δόθηκε στις επιχειρήσεις, λόγω της πανδημικής κρίσης, ενώ κατά τη δεύτερη τετραετία η έμφαση μετατοπίστηκε στους μισθωτούς. «Αισθάνομαι ότι σε αυτή τη ΔΕΘ- με το κλείσιμο ενός κύκλου οικονομικής πολιτικής- πολλοί θα δουν τον εαυτό τους», σημείωσε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και για την εξέλιξη του τουρισμού αυτούς τους τελευταίους 3-4 μήνες». Διευκρίνισε, πάντως, ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε πολλαπλάσια του διαθέσιμου χώρου, που είναι κάτι παραπάνω από 1 δισ. ευρώ».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι, λόγω της συνέχισης του πολέμου στον Κόλπο, η χώρα έχει κάνει τα «κουμάντα» της, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της συνεχούς αναταραχής στη διαχείριση του δημοσιονομικού σχεδιασμού, ώστε να μην μετακυλιστεί ένα μεγάλο μέρος της πληθωριστικής κρίσης λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων στη γενικότερη οικονομία. «Σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια, θέλουμε να απομειώσουμε την πιθανή επίπτωση της ανάφλεξης στις τιμές των καυσίμων. Πάμε βαθμηδόν, ζυγίζουμε τις συνθήκες, γιατί μπορεί κανείς να βρεθεί προ εκπλήξεων», κατέληξε.

Τέλος, αναφερόμενος στην κόντρα των ανακοινώσεων που υπήρξε τις τελευταίες μέρες μεταξύ του κ. Κοντογεώργη και του ΕΛΑΣ για τις οικονομικές προτάσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα, ο ίδιος ανέφερε ότι αντιπαρέρχεται το ειρωνικό ύφος των ανακοινώσεων ενώ μένει στην ουσία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή το ΕΛΑΣ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι, παρά τα όσα καταστροφικά έγιναν την περίοδο 2015-2019 στη χώρα, η παρούσα κυβέρνηση ασχολείται με το μέλλον. Για αυτό αποδομεί άλλωστε και κάθε παράλογη ή μη τεκμηριωμένη πρόταση που προέρχεται από τον κ. Τσίπρα, καθώς η εποχή των απατηλών υποσχέσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτί». «Οι δεσμεύσεις έχουν νόημα όταν γίνονται πράξη», δήλωσε κλείνοντας ο κ. Κοντογεώργης.