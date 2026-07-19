Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Θάνατος 63χρονης λουόμενης στην Αγία Τριάδα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Θάνατος 63χρονης λουόμενης στην Αγία Τριάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το απόγευμα μία γυναίκα ηλικίας 63 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ανάσυρση 63χρονης υπηκόου Αλβανίας χωρίς τις αισθήσεις της και στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας.

Το πτώμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γεμίζει το «καλάθι της ΔΕΘ» - Ο πήχης των 2 δισ. ευρώ και ο στόχος για μέρισμα ανάπτυξης

Οι 5 επαγγελματικοί κλάδοι που «χρυσώνουν» τους υπαλλήλους τους με έως 10.000 ευρώ το μήνα

Οι πραγματικοί νικητές του Μουντιάλ

tags:
Θεσσαλονίκη
Λιμενικό
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider