Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στις πλατφόρμες της Meta

Μέχρι στιγμής η Meta δεν έχει ανακοινώσει τους λόγους για αυτό το μαζικό black out.

Γενικευμένο, παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα αντιμετώπισαν οι πλατφόρμες της Μeta, που επηρέασε εκατομμύρια χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Για ώρες Facebook, Instagram καθώς και το Messenger δεν έδιναν πρόσβαση στους χρήστες, με το πρόβλημα εμφανιζόταν κυρίως στους υπολογιστές, ενώ σε ορισμένα κινητά η εφαρμογές λειτουργούσαν.

Οι πρώτες αναφορές άρχισαν να καταγράφονται στις ΗΠΑ και τον Καναδά λίγο μετά τις 03:25 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (10:25 ώρα Ελλάδος), ενώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες χρήστες δήλωσαν ότι αδυνατούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους.

Λίγο αργότερα αντίστοιχες αναφορές άρχισαν να εμφανίζονται σε δεκάδες χώρες, από την Ελλάδα, τη Βρετανία και τη Γαλλία, έως την Ινδία, το Πακιστάν, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Πάντως η πρόσβαση στις πλατφόρμες σταδιακά έχει αποκατασταθεί. Μέχρι στιγμής η Meta δεν έχει ανακοινώσει τους λόγους για αυτό το μαζικό black out.

