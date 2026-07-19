Οι πραγματικοί νικητές του Μουντιάλ

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο παρήγαγε πολλά δισ. δολάρια σε έσοδα και αρκετοί κερδισμένοι, όπως αναλύει το BBC.

Με την αυλαία του Μουντιάλ να πέφτει, Αργεντινή και Ισπανία τα δίνουν όλα για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου με τον Λίο Μέσι και την ομάδα του να υπερασπίζονται τον τίτλο τους και τους Φούριας Ρόχας να επιδιώκουν να επιστρέφουν στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά από το 2010. Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο παρήγαγε πολλά δισ. δολάρια σε έσοδα και αρκετοί κερδισμένοι, όπως αναλύει το BBC.

FIFA

Στους νικητές συμπεριλαμβάνεται η FIFA, καθώς το ποσό των χρημάτων που θα βγάλει από το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι αστρονομικό. Αφού αποκόμισε το ρεκόρ των 7,6 δισ. δολαρίων στο Κατάρ το 2022, η φετινή γιορτή του ποδοσφαίρου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με το ιστορικό υψηλό των 48 ομάδων, αναμένεται να χαρίσει στη FIFA και τον Τζιάνι Ιφαντίνο νέα κορυφή.

Η Mάριον Λαπούρ, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια στην Deutsche Bank Research, επεσήμανε ότι η FIFA είναι «αναμφισβήτητα» ο κύριος ωφελημένος της διοργάνωσης, με τα έσοδά της στην τετραετία να πλησιάζουν τα 13 δισ. δολάρια. Ο κύκλος εργασιών της FIFA προέρχεται από την πώληση δικαιωμάτων μετάδοσης, deals για χώρους φιλοξενίας, συμφωνίες χορηγιών και πωλήσεις εισιτηρίων.

«Η FIFA εισήλθε επίσης στη δευτερογενή αγορά μεταπώλησης εισιτηρίων, λαμβάνοντας προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή», πρόσθεσε. «Θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερα στις επόμενες διοργανώσεις, με τη FIFA να εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης σε 64 ομάδες, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία - με πολλά δισ. νέους θεατές» συμπλήρωσε.

MME

Ενώ οι σταθμοί έπρεπε να ξοδέψουν μια περιουσία για να μεταδώσουν το Moυντιάλ, τα στοιχεία τηλεθέασης - και οι χορηγοί που θέλουν να προβληθούν τα εμπορικά τους σήματα σε διαφημίσεις και cooling breaks - τελικά... «θησαύρισαν». Η FIFA κατέστησε υποχρεωτικά τα πολυσυζητημένα διαλείμματα ενυδάτωσης σε μία κίνηση που ο Ινφαντίνο χαρακτήρισε ως «καθαρά αθλητικό ζήτημα» χωρίς πρόσθετα έσοδα.

Ωστόσο, τα τρία λεπτά για να δροσιστούν οι παίκτες και να πάρουν μία ανάσα έχουν προσφέρει μια νέα εμπορική ευκαιρία για ΜΜΕ και χορηγούς. Το Fox Sports, που φέρεται να πλήρωσε 485 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ, παρουσίασε τα διαλείμματα ως «χορηγούμενα από» συνοδευόμενα από μια επωνυμία. Ένα μέσο διαφημιστικό χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Fox κοστίζει μεταξύ 200.000 και 300.000 δολαρίων ενώ άγγιξε τα 750.000 δολάρια στα ματς των ΗΠΑ,

«Τα διαλείμματα για την ενυδάτωση είναι καθαρό διαφημιστικό έσοδο. Θα με εξέπληττε εξαιρετικά αν εξαφανιστούν», εξήγησε η αναλύτρια της Deutsche Bank Research. Οι επίσημοι χορηγοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου πληρώνουν τεράστια ποσά για να συνδέσουν τις μάρκες τους με τους αγώνες, αλλά αναμφίβολα καταλήγουν να επωφελούνται οικονομικά, με εταιρείες όπως η Adidas και η Coca-Cola να εμφανίζονται παντού.

Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει επίσης ενισχυθεί σημαντικά από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εμφανιστεί σε πολλές διαφημίσεις, από το Home Depot μέχρι την Bank of America, έγινε... Sir David Beckham σε AI για χάρη της Adidas ενώ παρά το γεγονός ότι κρέμασε τα παπούτσια του πριν από μια δεκαετία συνεχίζει να είναι το πρόσωπο του αμερικανικού ποδοσφαίρου, όντας και συνιδιοκτήτης, στην Ίντερ Μαϊάμι, την πιο πολύτιμη ομάδα του MLS με 1,45 δισ. δολάρια.

Μerch

Ο ενθουσιασμός των οπαδών - και ιδιαίτερα των Άγγλων - τροφοδότησε τις πωλήσεις εμφανίσεων ομάδων σε όλο τον κόσμο. Η Nike αναφέρει ότι οι πωλήσεις εμφανίσεων της εθνικής ομάδας της Βρετανίας φέτος ήταν υπερδιπλάσιες από ό,τι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Η Αγγλία είχε τις περισσότερες πωλήσεις, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, τη Βραζιλία, την Ολλανδία και τις ΗΠΑ.

Για την Adidas, οι φανέλες του Μεξικού ήταν στην κορυφή. Το JD Sports ανέφερε «μια άνευ προηγουμένου αύξηση στην υποστήριξη» με μια χρονιά ρεκόρ για τις πωλήσεις της Αγγλίας, ενώ τα προϊόντα της Σκωτίας, της Γερμανίας, της Βραζιλίας, του Μεξικού και της Αργεντινής αυξήθηκαν επίσης. Οι ποδοσφαιρικές φανέλες έχουν «γίνει ένα καθημερινό βασικό streetwear», με την επιθυμία της Gen Z για νοσταλγία να μετατρέπεται σε ζήτηση για ρετρό ή και ειδικώς προσαρμοσμένα items.

Στοιχηματικές

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα γίνει η μεγαλύτερη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών όλων των εποχών, με εκτιμώμενα 50 δισ. δολάρια σε στοιχήματα - περίπου 500 εκατ. δολάρια να παίζονται ανά αγώνα, σύμφωνα με την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Macquarie, με ώθηση κυρίως από την επέκταση των ομάδων, καθώς έγιναν πάνω από 100 αγώνες, από 64 το 2022.

Σύμφωνα με πηγές. το ποσό που θα τοποθετηθεί σε στοιχήματα θα είναι διπλάσιο από αυτό του προηγούμενου Μουντιάλ. Ο Τσαντ Μπέινον, αναλυτής της Macquarie, επεσήμανε ότι τα στοιχήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν αντικαταστήσει το πιο παραδοσιακό στοιχηματισμό πριν από το ματς. «Τώρα, αυτό που κάνεις είναι να αντιδράς σε όσα βλέπεις στο γήπεδο, να προσαρμόζεις τις θέσεις σου. Πριν απλώς καθόσουν και περίμενες. Τώρα είναι πιο διαδραστικό» σχολίασε.