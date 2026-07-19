Ιρανικός πύραυλος που στόχευε την Άκαμπα αναχαιτίστηκε από ισραηλινές και ιορδανικές δυνάμεις

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν επίσης στην ιορδανική πρωτεύουσα Αμάν, καθώς και σε άλλες περιοχές της Ιορδανίας.

Οι ισραηλινές και ιορδανικές δυνάμεις αναχαίτισαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόχευε την ιορδανική πόλη Άκαμπα, κοντά στην ισραηλινή πόλη Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε εκκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους που είχαν στόχο τη χώρα, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις για τον τόπο, ενώ ένας τέταρτος πύραυλος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας.

Απαντώντας σε ερώτηση του AFP έπειτα από πληροφορίες για εκρήξεις κοντά στην Εϊλάτ, στρατιωτικός εκπρόσωπος είπε πως οι ισραηλινές και ιορδανικές δυνάμεις αναχαίτισαν "και οι δύο" το βλήμα.

Μερικά λεπτά πριν από την ανακοίνωση αυτή, ο ισραηλινός στρατός είχε πει ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της Άκαμπα και προειδοποίησε για ενδεχόμενο "επιπτώσεων" στο ισραηλινό έδαφος.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν επίσης στην ιορδανική πρωτεύουσα Αμάν, καθώς και σε άλλες περιοχές της Ιορδανίας.

Η ιορδανική κυβέρνηση είχε διαψεύσει προηγουμένως ότι εκκενώθηκαν το διεθνές αεροδρόμιο και το λιμάνι της Άκαμπα, όπως είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ