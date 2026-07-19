Ειδήσεις | Ελλάδα

ΥΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας κίνησης πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο - Διαχειρίστηκαν 5.082 πτήσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΥΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας κίνησης πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο - Διαχειρίστηκαν 5.082 πτήσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων, που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024.

Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο το Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, με το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) να διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΥΠΑ ο αριθμός αυτός ξεπερνά το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων, που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024. Οι ΕΕΚ διαχειρίστηκαν το σύνολο της εναέριας κυκλοφορίας, τηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες.

Σημειώνεται ότι το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 (4.916 πτήσεις) είχε ήδη ξεπεραστεί από τις 4 Ιουλίου 2026, με 4.925 πτήσεις. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, έως και τις δύο (2) πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γεμίζει το «καλάθι της ΔΕΘ» - Ο πήχης των 2 δισ. ευρώ και ο στόχος για μέρισμα ανάπτυξης

Οι 5 επαγγελματικοί κλάδοι που «χρυσώνουν» τους υπαλλήλους τους με έως 10.000 ευρώ το μήνα

Οι πραγματικοί νικητές του Μουντιάλ

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider