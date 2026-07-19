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Ιορδανία: Το ΥΠΕΞ κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο για τις αδικαιολόγητες πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα

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Ιορδανία: Το ΥΠΕΞ κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο για τις αδικαιολόγητες πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα
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Καθ’ όλη την περασμένη εβδομάδα η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχαίτιζε ιρανικούς πυραύλους πάνω από το έδαφός της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί για τις συνεχιζόμενες «βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις» και τις «προκλητικές και εμπρηστικές δηλώσεις που στοχεύουν το έδαφος του βασιλείου».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι παρέδωσε στον Ιρανό διπλωμάτη «ένα μήνυμα έντονης διαμαρτυρίας κατά της συνέχισης των βάναυσων και αδικαιολόγητων ιρανικών επιθέσεων» ζητώντας να σταματήσουν «χωρίς καθυστέρηση».

Καθ’ όλη την περασμένη εβδομάδα η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχαίτιζε ιρανικούς πυραύλους πάνω από το έδαφός της. Μεταξύ αυτών ήταν και τρεις που καταρρίφθηκαν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιορδανία
Ιράν
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