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Ρούμπιο: Συνάντηση με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν

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Ρούμπιο: Συνάντηση με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν
Μάρκο Ρούμπιο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Την Τρίτη ο πρόεδρος του Λιβάνου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε σήμερα το πρωί στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος βρίσκεται από χθες Σάββατο στις ΗΠΑ, ανέφερε ένα στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επίσκεψη, κατά την οποία ο Αούν θα έχει συνομιλίες και με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πρώτη που πραγματοποιεί Λιβανέζος πρόεδρος στις ΗΠΑ μετά από εκείνη του Μισέλ Σλιμάν το 2009, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Μπαράκ Ομπάμα.

Την περίοδο αυτή οι αρχές του Λιβάνου διαπραγματεύονται με το Ισραήλ την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τις ζώνες που κατέλαβε στον νότιο Λίβανο μετά την έναρξη του δευτέρου πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

Εκτός από την «αμερικανολιβανέζικη σύνοδο κορυφής» που θα γίνει στον Λευκό Οίκο, ο Ζοζέφ Αούν θα μιλήσει και με πολλούς άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους για την κατάσταση στον Λίβανο και θα συζητήσει μέτρα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, ανέφερε χθες η λιβανέζικη προεδρία στην ανακοίνωσή της.

Η συνάντηση με τον Τραμπ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

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tags:
Μάρκο Ρούμπιο
ΗΠΑ
Λίβανος
Ντόναλντ Τραμπ
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