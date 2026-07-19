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Ιράν: Αμερικανική επίθεση σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό

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Ιράν: Αμερικανική επίθεση σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό
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Σύμφωνα με τον Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, στο στόχαστρο μπήκε ο πυρηνικός σταθμός της Νταρχοβίν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, "σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (...) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα", ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.

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Ιράν
ΗΠΑ
Πυρηνικός σταθμός
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