ΓΓΠΠ: Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τον επερχόμενο ήπιο καύσωνα

Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα:

- Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει τη Δευτέρα τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ την Τρίτη θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

- Στη Στερεά Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν: τη Δευτέρα τους 38 με 40 βαθμούς, με την Άμφισσα να ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 42. Την Τρίτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη η θερμοκρασίες θα φτάσει τους 38, τοπικά 39 με 40 βαθμούς.

- Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει: τη Δευτέρα τους 39 με 40 βαθμούς, τοπικά έως 41. Την Τρίτη στο Αγρίνιο είναι πιθανό να φτάσει τους 41 και κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς.

- Στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Τετάρτη θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

- Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη.

- Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει στους 37 βαθμούς, με πιθανότητα τοπικά τους 38 με 39.

Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι υψηλές θερμοκρασίες.

Συνιστάται στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αποφεύγοντας την εκτέλεση θερμών εργασιών στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για όσους εργάζονται ή εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

