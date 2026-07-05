Ωραιόκαστρο: Συνεχίζουν να καίγονται δύο εργοστάσια - Σε κλοιό τοξικού νέφους η Θεσσαλονίκη

Καλύτερη η εικόνα στα ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές σε Λειψύδριο και Κρηστών στο Κιλκίς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:59

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετώπου, αφού όλα τα υπόλοιπα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο.

Τα εναέρια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις, με τα αεροσκάφη Canadair να πραγματοποιούν ρίψεις στο ένα εργοστάσιο και τα ελικόπτερα στο δεύτερο.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» το ένα εργοστάσιο είναι μονάδα ανακύκλωσης, ενώ το δεύτερο στεγάζει υφάσματα, γεγονός που εξηγεί το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία, ώστε να αποτραπούν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι ρίψεις από αέρος αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βασικό στόχο τη μείωση του πυκνού καπνού, τον περιορισμό της μεταφοράς τοξικών στοιχείων στην ατμόσφαιρα, αλλά και την αποτροπή μεταφοράς θερμότητας ή καυτρών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες εστίες.

Από τις εικόνες της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι εκείνο από το οποίο αναδύεται ο πυκνός μαύρος καπνός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το δεύτερο εργοστάσιο που έχει επίσης παραδοθεί στις φλόγες.

Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα εναέρια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Τοξικό νέφος

Ο πυκνός μαύρος καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά στα εργοστάσια του Ωραιοκάστρου έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων.

Για μεγάλη καταστροφή έκανε λόγο ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Δημήτρη Κοτταρίδη, επισημαίνοντας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, ενώ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών λόγω του τοξικού νέφους που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης.

«Είναι μεγάλη η καταστροφή και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έγιναν δεκάδες, να μην πω και εκατοντάδες εκρήξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δανιηλίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

«Προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, θα δείτε τραγικά χειρότερη κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με φουράνια και διοξίνες», είπε ζητώντας την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε σε όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ τόνισε ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.

Τέσσερις πυροσβέστες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και ένας πυροσβέστης που παρουσίασε ορθοπεδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συνελήφθη 76χρονος

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή ως ύποπτου ενός 76χρονου για ανάμιξή του στην πρόκληση πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο.

Μετά από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του ημεδαπού, ηλικίας 76 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

Κιλκίς: Καλύτερη η εικόνα στα ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές σε Λειψύδριο και Κρηστών

Καλύτερη είναι εικόνα από τα ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις περιοχές Κρηστώνη και Λειψύδριο, στο Κιλκίς.

Στην Κρηστώνη στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν αυτή την ώρα, 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ στο Λειψύδριο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 15 οχήματα, και 2 πεζοπόρα τμήματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews.gr